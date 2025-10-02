Всегда пугаются: в подразделении "Феникс" раскрыли, как берут россиян в плен
- Операторы беспилотников также могут взять оккупантов в плен. Хотя это сделать сложно.
- Офицер структурного подразделения "Феникс", старший лейтенант Вадим Сименишен с позывным "Зенит" рассказал о таких случаях.
Операторы FPV-дронов также время от времени берут в плен оккупантов. Это довольно сложная задача. Но уже были успешные случаи.
Об этом 24 Каналу рассказал офицер структурного подразделения ГО БАС "Феникс", старший лейтенант Вадим Сименишен с позывным "Зенит". По его словам, пилоту БпЛА несколько труднее взять врага в плен, чем пехотинцу. Все потому, что нет прямого контакта с врагом.
Как удается взять врага в плен?
Как отметил Сименишен, уже были случаи, когда оккупанты демонстрировали, что хотят сдаться в плен. Им, конечно, дают такую возможность.
Подразделение "Феникс" имело несколько успешных таких примеров. Сценарий обычно одинаковый.
Мы увидели, что оккупант хочет сдаться в плен. Тогда противнику сбрасывают бутылку с водой и запиской, что делать дальше. Он должен идти за дроном к месту, где ребята берут его в плен,
– рассказал военный.
Обычно оккупанты говорят одно и то же. Они говорят, что пришли за деньгами. Но увидели, что война совсем не такая, как у них говорят по телевизору. Всегда говорят, что испугались.
Присоединяйтесь к сбору на автомобиль Nissan Navara New для подразделения "Феникс". Среди всех, кто задонатит 200 грн и больше будет розыгрыш нового iPhone 16 256GB. Задонатить можно по ссылке https://send.monobank.ua/jar/6a1EnWRfjK.
Какая ситуация на фронте?
- По состоянию на 2 октября Россия потеряла более 1 миллиона 112 тысяч личного состава. Также наши защитники уничтожили 11224 танки, 23296 боевых бронированных машин, 33336 артиллерийских систем.
- Недавно украинские военные уничтожили российского оккупанта, который обокрал пожилую женщину. Во время бегства он привел дрон к укрытию других оккупантов.
- Также в подразделении "Феникс" рассказали о личном рекорде подразделения. Там сказали, сколько удалось уничтожить оккупантов за сутки.