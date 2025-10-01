На фронте наступает по-настоящему осенняя погода. Оккупанты уже начинают несколько по-другому действовать.

Об этом 24 Каналу рассказал офицер структурного подразделения ГО БАС "Феникс", старший лейтенант Вадим Сименишен с позывным "Зенит". По его словам, работа оператора беспилотников сильно связана с погодными условиями. Летать в солнечную и безветренную погоду гораздо легче, чем в дождь.

К теме Это наш личный рекорд, – в подразделении "Феникс" рассказали о самом ценном поражении врага

Какая сейчас ситуация на фронте?

Как отметил военный, бойцы подразделения "Феникс" прекрасно знают, как работать дронами и в дождь, и в снег. Погода не станет препятствием.

Сейчас начались первые дождливые дни. Мы испытываем себя и технику. Также медленно переходим на новые осенние подходы к работе. Следим за поведением противника. Видим первые попытки приблизить тяжелую бронетехнику к передней линии. Далеко они не продвигаются. Существенных изменений нет,

– отметил военный.

Вероятнее всего, ближайшее время враг продолжит свои попытки прорываться. Будут искать слабые позиции в обороне. Там их и будут уничтожать.

Сейчас такая пора, что погодные условия существенно влияют на работу. Но мы не стоим на месте. И принимаем меры, чтобы враг не смог продвинуться дальше,

– подчеркнул военный.

Присоединяйтесь к сбору на Nissan Navara New для подразделения "Феникс". Автомобиль является сверхважным для логистики. Среди всех, кто задонатить более 200 грн, будет розыгрыш нового iPhone 16 256GB. Задонатить можно по ссылке https://send.monobank.ua/jar/6a1EnWRfjK.

Ситуация на фронте: кратко