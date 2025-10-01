На фронті настає по-справжньому осіння погода. Окупанти вже починають дещо по-іншому діяти.

Про це 24 Каналу розповів офіцер структурного підрозділу ГВ БАС "Фенікс", старший лейтенант Вадим Сименишен із позивним "Зеніт". За його словами, робота оператора безпілотників сильно пов'язана з погодними умовами. Літати в сонячну та безвітряну погоду набагато легше, ніж в дощ.

Яка зараз ситуація на фронті?

Як наголосив військовий, бійці підрозділу "Фенікс" чудово знають, як працювати дронами і в дощ, і в сніг. Погода не стане перешкодою.

Зараз почалися перші дощові дні. Ми випробовуємо себе та техніку. Також поволі переходимо на нові осінні підходи до роботи. Стежимо за поведінкою противника. Бачимо перші спроби наблизити важку бронетехніку до передньої лінії. Далеко вони не просуваються. Суттєвих змін немає,

– зазначив військовий.

Найімовірніше, найближчим часом ворог продовжить свої спроби прориватися. Будуть шукати слабкі позиції в обороні. Там їх і будуть знищувати.

Зараз така пора, що погодні умови суттєво впливають на роботу. Але ми не стоїмо на місці. І вживаємо заходів, аби ворог не зміг просунутися далі,

– підкреслив військовий.

Приєднуйтеся до збору на Nissan Navara New для підрозділу "Фенікс". Автомобіль є надважливим для логістики. Серед усіх, хто задонатить понад 200 грн, буде розіграш нового iPhone 16 256GB. Задонатити можна за посиланням https://send.monobank.ua/jar/6a1EnWRfjK.

Ситуація на фронті: коротко