Пребывание гражданских в прифронтовых городах на на линии фронта усложняет работу украинских военных. Ведь часто оккупанты пытаются "раствориться" среди мирных украинцев. Это происходит и на Лиманском направлении.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал младший сержант 66 ОМБр им. князя Мстислава Храброго Василий Денисюк, отметив, что враг делает все возможное, чтобы использовать местных. Также противник применяет большое количество дронов и имеет определенную тактику в Донецкой области.

Каковы наибольшие трудности на Лиманском направлении?

На Лиманском направлении россияне часто переодеваются в гражданскую одежду. Кроме того, недавно был случай, когда оккупанты расстреляли семью, а дочь использовали для прикрытия от ударов ВСУ.

Такую тактику видим часто. Россияне пытаются смешиваться с гражданскими и маскироваться. Кроме того, в начале года в этом году, они расселялись в дома гражданских, чтобы использовать их как "живой щит",

– отметил младший сержант.

По словам Денисюка, Лиманское направление остается одним из ключевых на линии фронта для противника. У врага есть цель – создать "северного клеща" над Донецкой областью. Между тем с юго-запада россияне пытаются продвигаться в направлении Покровска и Доброполья, создавая давление на остальную область.

Ситуация на Лиманском направлении: смотрите на карте

Младший сержант заметил, что противник постоянно осуществляет попытки штурмов позиций украинских военных или пытается обходить их, чтобы не вступать пехотой в бой. Одной из ключевых задач для российских военных является выход на украинских операторов БпЛА и минометчиков.

Он также отметил, что летом оккупанты были наглее – продвигались и по полям, и в лесах. Сейчас их активность на земле немного уменьшилась. Однако зато россияне активно применяют FPV-дроны, которыми терроризируют передний край, и "Молнии" с "Ланцетами" для ударов в тыл.

Денисюк добавил, что оккупанты активно используют и дроны на оптоволокне, чтобы выявлять логистические маршруты и обстреливать любую технику. Также они не жалеют барражирующие боеприпасы.

Россияне давят в Донецкой области: коротко