Россияне прикрываются гражданскими: младший сержант ВСУ о трудностях на Лиманском направлении
- Российские оккупанты прикрываются гражданскими на Лиманском направлении, растворяясь среди них и используя их как "живой щит".
- Враг активно применяет дроны и барражирующие боеприпасы для обнаружения и обстрела украинских позиций, создавая давление в Донецкой области.
Пребывание гражданских в прифронтовых городах на на линии фронта усложняет работу украинских военных. Ведь часто оккупанты пытаются "раствориться" среди мирных украинцев. Это происходит и на Лиманском направлении.
Об этом в эфире 24 Канала рассказал младший сержант 66 ОМБр им. князя Мстислава Храброго Василий Денисюк, отметив, что враг делает все возможное, чтобы использовать местных. Также противник применяет большое количество дронов и имеет определенную тактику в Донецкой области.
Каковы наибольшие трудности на Лиманском направлении?
На Лиманском направлении россияне часто переодеваются в гражданскую одежду. Кроме того, недавно был случай, когда оккупанты расстреляли семью, а дочь использовали для прикрытия от ударов ВСУ.
Такую тактику видим часто. Россияне пытаются смешиваться с гражданскими и маскироваться. Кроме того, в начале года в этом году, они расселялись в дома гражданских, чтобы использовать их как "живой щит",
– отметил младший сержант.
По словам Денисюка, Лиманское направление остается одним из ключевых на линии фронта для противника. У врага есть цель – создать "северного клеща" над Донецкой областью. Между тем с юго-запада россияне пытаются продвигаться в направлении Покровска и Доброполья, создавая давление на остальную область.
Ситуация на Лиманском направлении: смотрите на карте
Младший сержант заметил, что противник постоянно осуществляет попытки штурмов позиций украинских военных или пытается обходить их, чтобы не вступать пехотой в бой. Одной из ключевых задач для российских военных является выход на украинских операторов БпЛА и минометчиков.
Он также отметил, что летом оккупанты были наглее – продвигались и по полям, и в лесах. Сейчас их активность на земле немного уменьшилась. Однако зато россияне активно применяют FPV-дроны, которыми терроризируют передний край, и "Молнии" с "Ланцетами" для ударов в тыл.
Важно! Призываем поддержать сбор 66 ОМБр им. князя Мстислава Храброго на дроны по ссылке. Украинские бойцы также нуждаются в беспилотниках для поражения оккупантов.
Денисюк добавил, что оккупанты активно используют и дроны на оптоволокне, чтобы выявлять логистические маршруты и обстреливать любую технику. Также они не жалеют барражирующие боеприпасы.
Россияне давят в Донецкой области: коротко
- Только за одни сутки, 4 октября, на Лиманском направлении враг атаковал 12 раз. Противник пытался вклиниться в оборону украинских военных вблизи Грековки, Карповки, Среднего, Шандриголово, Колодезей и Торского.
- 1 октября россиянам удалось продвинуться на Покровском направлении – геолокационные кадры этого дня свидетельствуют о движении оккупантов на восток от села Балаган, что к востоку от Покровска.
- На Добропольском направлении линия фронта размыта, что позволяет российским военным заходить в тыл украинских защитников. Однако из-за этого оккупанты оказались сразу в трех котлах.