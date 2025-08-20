Враг в окружении, – офицер ВСУ подробно рассказал о ситуации на горячих участках фронта
- Враг концентрирует силы в агломерации Лиман – Краматорск – Константиновка, однако на других направлениях, таких как Херсонщина и Сумщина, ситуация стабильна без успешных маневров оккупантов.
- ВСУ перехватили инициативу у Доброполья, Покровский район, где враг "выдвинул язык", который украинские военные обрезали, и сейчас там происходят зачистки.
На линии фронта остаются несколько направлений, где ситуация стабильна и враг не имеет продвижений. В частности, это Сумщина и Херсонщина. В то же время есть горячие оттенки, где инициативу имеют то ВСУ, то российские захватчики.
Об этом 24 Каналу рассказал офицер ВСУ, политолог Андрей Ткачук, заметив, что самой тяжелой ситуация является у Покровска. Враг имел там успехи, но впоследствии украинские военные отбросили его назад.
Что происходит на горячих участках фронта?
19 августа операторы БпЛА подразделения "Ронини" 65 отдельной механизированной бригады атаковали и уничтожили российский грузовой поезд с цистернами, что разрушило железнодорожное сообщение оккупантов. По словам офицера ВСУ, такие действия на Юге – свидетельство того, как Украина может исключать наступательные действия врага. После Курской операции задачи россиян на Юге стали минимальными – захватить город Орехов, чего они до сих пор не достигли.
В то же время на других участках фронта есть другая насыщенность личного состава врага и их цели. ВСУ перехватили инициативу возле Доброполья, Покровский район. Там враг "выдвинул язык", который обрезали украинские военные.
Сейчас там происходят зачистки, враг в окружении. Также стабилизируем ситуацию возле Родинского – это важная для нас логистическая артерия,
– подчеркнул он.
Где враг находится в окружении: смотрите на карте
Ткачук отметил, что украинские резервы подошли к Покровску, но пока рано говорить о перехвате инициативы там. Ситуация в районе города остается сложной.
Он добавил, что тяжелой горячие бои происходят и в агломерации Лиман – Краматорск – Константиновка. Там враг концентрирует большое количество своих сил. Что касается Херсонской и Сумской областей – ситуация стабильная, там оккупанты не делают успешных маневров.
На каких еще направлениях тщетно пытались продвигаться россияне?
- Россияне атаковали север Харьковской области, а именно осуществили намерения прорыва в районе Волчанска и Синельниково. Кроме этого, оккупанты пытаются наступать в направлении Великого Бурлука. Однако вражеских продвижений не зафиксировано.
- У Часового Яра также были попытки оккупантов надавить на сам город и село Предтечино, но безрезультатно.
- Также враг совершил неудачные попытки продвижений на Купянском направлении.