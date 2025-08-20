Укр Рус
24 Канал Новини України Ворог в оточенні, – офіцер ЗСУ детально розповів про ситуацію на гарячих ділянках фронту
20 серпня, 18:14
3

Ворог в оточенні, – офіцер ЗСУ детально розповів про ситуацію на гарячих ділянках фронту

Меланія Голембйовська
Основні тези
  • Ворог концентрує сили в агломерації Лиман – Краматорськ – Костянтинівка, проте на інших напрямках, таких як Херсонщина й Сумщина, ситуація стабільна без успішних маневрів окупантів.
  • ЗСУ перехопили ініціативу біля Добропілля, Покровський район, де ворог "висунув язик", який українські військові обрізали, і зараз там відбуваються зачистки.

На лінії фронту залишаються кілька напрямків, де ситуація стабільна і ворог немає просувань. Зокрема, це Сумщина та Херсонщина. Водночас є гарячі відтінки, де ініціативу мають то ЗСУ, то російські загарбники.

Про це 24 Каналу розповів офіцер ЗСУ, політолог Андрій Ткачук, зауваживши, що найважчою ситуація є біля Покровська. Ворог мав там успіхи, але згодом українські військові відкинули його назад.

Дивіться також Фейк про 1,7 мільйона загиблих і зниклих військових ЗСУ: яка мета російської пропаганди 

Що відбувається на гарячих ділянках фронту?

19 серпня оператори БпЛА підрозділу "Роніні" 65 окремої механізованої бригади атакували та знищили російський вантажний потяг з цистернами, що зруйнувало залізничне сполучення окупантів. За словами офіцера ЗСУ, такі дії на Півдні – свідчення того, як Україна може унеможливлювати наступальні дії ворога. Після Курської операції завдання росіян на Півдні стали мінімальними – захопити місто Оріхів, чого вони досі не досягли.

Водночас на інших ділянках фронту є інша насиченість особового складу ворога та їхні цілі. ЗСУ перехопили ініціативу біля Добропілля, Покровський район. Там ворог "висунув язик", який обрізали українські військові.

Зараз там відбуваються зачистки, ворог в оточенні. Також стабілізуємо ситуацію біля Родинського – це важлива для нас логістична артерія, 
– наголосив він.

Де ворог перебуває в оточенні: дивіться на карті

Ткачук зазначив, що українські резерви підійшли до Покровська, але поки що рано говорити про перехоплення ініціативи там. Ситуація в районі міста залишається складною.

Він додав, що важкою гарячі бої відбуваються і в агломерації Лиман – Краматорськ – Костянтинівка. Там ворог концентрує велику кількість своїх сил. Щодо Херсонщини та Сумщини – ситуація стабільна, там окупанти не роблять успішних маневрів.

На яких ще напрямках марно намагались просуватись росіяни?

  • Росіяни атакували північ Харківщини, а саме здійснили наміри прориву в районі Вовчанська і Синельникового. Крім цього, окупанти намагаються наступати в напрямку Великого Бурлука. Однак ворожих просувань не зафіксовано.

  • Біля Часового Яру також були спроби окупантів натиснути на саме місто та село Предтечине, але безрезультатно.

  • Також ворог здійснив невдалі спроби просувань на Куп'янському напрямку.