Есть 2 проблемы: в ВСУ рассказали о напряженной ситуации на Волчанском направлении
- На Волчанском направлении россияне пытаются продвигаться, но украинские защитники отражают все попытки проникновения.
- В то же время в последние дни большие туманы затрудняют работу Сил обороны с дронами и тактической авиацией, а также способствуют продвижению российской пехоты.
На Волчанском направлении ситуация сейчас напряженная. Россия пытается продвигаться в самом городе и вокруг него.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление начальника управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктора Трегубова в эфире национального марафона.
Какова ситуация на Волчанском направлении?
Все попытки проникновения россиян украинские защитники отражают.
Но, как заметил Трегубов, одна из проблем – это то, что город разрушен.
Другая сложность в последние дни – большие туманы, благодаря которым группы российской пехоты пытаются продвигаться.
Между тем Силам обороны дронами, а также тактической авиацией сложно работать в таких условиях.
Последние новости фронта
Всего в течение суток 29 ноября состоялось 271 боевое столкновение на разных направлениях.
30 ноября стало известно, что двое оккупантов пытались установить российский флаг в Волчанске, но были ликвидированы украинскими силами: одного обезвредили дроном, а другого – ликвидировала пехота ВСУ.
В эфире 24 Канала военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан также рассказал, что россияне пересекли границу еще на одном участке в Харьковской области в районе Бологовки. Там так называемая "буферная зона": в пределах около 5 километров нет постоянного присутствия ни ВСУ, ни оккупационной армии.