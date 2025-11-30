Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление начальника управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктора Трегубова в эфире национального марафона.

Какова ситуация на Волчанском направлении?

Все попытки проникновения россиян украинские защитники отражают.

Но, как заметил Трегубов, одна из проблем – это то, что город разрушен.

Другая сложность в последние дни – большие туманы, благодаря которым группы российской пехоты пытаются продвигаться.

Между тем Силам обороны дронами, а также тактической авиацией сложно работать в таких условиях.

Последние новости фронта