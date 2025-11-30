Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву начальника управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктора Трегубова в етері національного марафону.

Яка ситуація на Вовчанському напрямку?

Усі спроби проникнення росіян українські захисники відбивають.

Але, як зауважив Трегубов, одна із проблем – це те, що місто зруйноване.

Інша складність останніми днями – великі тумани, завдяки яким групи російської піхоти намагаються просуватися.

Тим часом Силам оборони дронами, а також тактичною авіацією складно працювати у таких умовах.

Останні новини фронту

  • Загалом упродовж доби 29 листопада відбулося 271 бойове зіткнення на різних напрямках.

  • 30 листопада стало відомо, що двоє окупантів намагалися встановити російський прапор у Вовчанську, але були ліквідовані українськими силами: одного знешкодили дроном, а іншого – ліквідувала піхота ЗСУ.

  • В ефірі 24 Каналу військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан також розповів, що росіяни перетнули кордон ще на одній ділянці у Харківські області в районі Бологівки. Там так звана "буферна зона": у межах близько 5 кілометрів немає постійної присутності ані ЗСУ, ані окупаційної армії.