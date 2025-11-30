Є 2 проблеми: у ЗСУ розповіли про напружену ситуацію на Вовчанському напрямку

На Вовчанському напрямку ситуація наразі напружена. Росія намагається просуватися у самому місті та довкола нього.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву начальника управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктора Трегубова в етері національного марафону.

Яка ситуація на Вовчанському напрямку?

Усі спроби проникнення росіян українські захисники відбивають.

Але, як зауважив Трегубов, одна із проблем – це те, що місто зруйноване.

Інша складність останніми днями – великі тумани, завдяки яким групи російської піхоти намагаються просуватися.

Тим часом Силам оборони дронами, а також тактичною авіацією складно працювати у таких умовах.

