Є 2 проблеми: у ЗСУ розповіли про напружену ситуацію на Вовчанському напрямку
- На Вовчанському напрямку росіяни намагаються просуватися, але українські захисники відбивають усі спроби проникнення.
- Водночас останніми днями великі тумани ускладнюють роботу Сил оборони з дронами і тактичною авіацією, а також сприяють просуванню російської піхоти.
На Вовчанському напрямку ситуація наразі напружена. Росія намагається просуватися у самому місті та довкола нього.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву начальника управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктора Трегубова в етері національного марафону.
Дивіться також Ворог активно штурмує на кордоні 3 областей: карта боїв на 30 листопада
Яка ситуація на Вовчанському напрямку?
Усі спроби проникнення росіян українські захисники відбивають.
Але, як зауважив Трегубов, одна із проблем – це те, що місто зруйноване.
Інша складність останніми днями – великі тумани, завдяки яким групи російської піхоти намагаються просуватися.
Тим часом Силам оборони дронами, а також тактичною авіацією складно працювати у таких умовах.
Останні новини фронту
Загалом упродовж доби 29 листопада відбулося 271 бойове зіткнення на різних напрямках.
30 листопада стало відомо, що двоє окупантів намагалися встановити російський прапор у Вовчанську, але були ліквідовані українськими силами: одного знешкодили дроном, а іншого – ліквідувала піхота ЗСУ.
В ефірі 24 Каналу військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан також розповів, що росіяни перетнули кордон ще на одній ділянці у Харківські області в районі Бологівки. Там так звана "буферна зона": у межах близько 5 кілометрів немає постійної присутності ані ЗСУ, ані окупаційної армії.