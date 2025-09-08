На оккупированной россиянами ЗАЭС нарушены почти все столпы ядерной безопасности, – МАГАТЭ
- На оккупированной ЗАЭС нарушено 6 из 7 столпов ядерной безопасности, по словам главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси.
- Единственным работоспособным элементом остается одна линия электропередач, что создает серьезные риски, поскольку все реакторы находятся в состоянии холодной остановки.
Ситуация с безопасностью на Запорожской атомной электростанции остается нестабильной. Нарушены почти все столпы ядерной безопасности.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси.
Какова ситуация на ЗАЭС?
Гросси рассказал, что сейчас осталась рабочей только одна линия электропередач вне площадки ЗАЭС.
Это создает серьезные риски для безопасности.
Все 6 реакторов находятся в состоянии холодной остановки, и ни один реактор не может быть безопасно запущен в нынешних условиях. Уровень воды в водоеме-охладителе снизился до 13,4 метра, приближаясь к порогу в 12,0 метров, ниже которого выходят из строя системы охлаждения. Меры по изоляции входного канала предлагают краткосрочное облегчение,
– сказал глава МАГАТЭ.
Он заметил, что требуется долгосрочное решение – насосная станция.
Нынешняя военная деятельность, в том числе и очень близкие к площадке ЗАЭС атаки, "вызывает глубокое беспокойство, добавляя стресса и риска".
Из-за полномасштабного вторжения России в Украину захвата Запорожской АЭС на станции были нарушены почти все столпы ядерной безопасности,
– отметил Гросси.
Речь идет о 6 из 7 ключевых компонентов ядерной и физической защиты, которые в МАГАТЭ определили в начале полномасштабного вторжения России:
физическая целостность,
исправность оборудования,
отсутствие давления на персонал,
надежное электроснабжение,
непрерывная логистика,
радиационный контроль,
функционирование каналов связи.
Вблизи ЗАЭС часто фиксируют пожары и взрывы
В августе было задымление в районе грузового порта АЭС. Он расположен за пределами охраняемого периметра станции. Тогда сообщалось, что на противоположном берегу бывшего Каховского водохранилища горел сухостой и прибрежная растительность.
В том же месяце россияне продолжали обстреливать один из вспомогательных объектов рядом с площадкой станции примерно в 1200 метрах от нее. Тогда там раздавались взрывы и было задымление.
В июле над Запорожской АЭС также поднимался дым – вблизи Энергодара горел лес. Глава ЦПД Коваленко предположил, что это мог быть брошенный россиянами окурок. Из-за этого пожара в оккупированной части области некоторое время не было света и воды.