На окупованій росіянами ЗАЕС порушено майже всі стовпи ядерної безпеки, – МАГАТЕ
8 вересня, 22:00
На окупованій росіянами ЗАЕС порушено майже всі стовпи ядерної безпеки, – МАГАТЕ

Софія Рожик
Основні тези
  • На окупованій ЗАЕС порушено 6 із 7 стовпів ядерної безпеки, за словами глави МАГАТЕ Рафаеля Гроссі.
  • Єдиним працездатним елементом залишається одна лінія електропередач, що створює серйозні ризики, оскільки всі реактори перебувають у стані холодної зупинки.

Безпекова ситуація на Запорізькій атомній електростанції залишається нестабільною. Порушено майже всі стовпи ядерної безпеки.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на главу Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаеля Гроссі.

Яка ситуація на ЗАЕС?

Гроссі розповів, що наразі залишилася робочою лише одна лінія електропередач поза майданчиком ЗАЕС. 

Це створює серйозні ризики для безпеки. 

Усі 6 реакторів перебувають у стані холодної зупинки, і жоден реактор не може бути безпечно запущений за нинішніх умов. Рівень води у водоймі-охолоджувачі знизився до 13,4 метра, наближаючись до порогу в 12,0 метрів, нижче якого виходять з ладу системи охолодження. Заходи щодо ізоляції вхідного каналу пропонують короткострокове полегшення, 
– сказав глава МАГАТЕ.

Він зауважив, що потрібне довгострокове рішення – насосна станція. 

Нинішня військова діяльність, зокрема й дуже близькі до майданчика ЗАЕС атаки, "викликає глибоке занепокоєння, додаючи стресу та ризику".

Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну захоплення Запорізької АЕС на станції було порушено майже всі стовпи ядерної безпеки,
– наголосив Гроссі.

Йдеться про 6 із 7 ключових компонентів ядерного та фізичного захисту, які у МАГАТЕ визначили на початку повномасштабного вторгнення Росії:

  • фізична цілісність,

  • справність обладнання,

  • відсутність тиску на персонал,

  • надійне електропостачання,

  • безперервна логістика,

  • радіаційний контроль,

  • функціонування каналів зв'язку.

Поблизу ЗАЕС часто фіксують пожежі та вибухи

  • У серпні було задимлення у районі вантажного порту АЕС. Він розташований за межами охоронюваного периметра станції. Тоді повідомлялося, що на протилежному березі колишнього Каховського водосховища горів сухостій та прибережна рослинність.

  • Того ж місяця росіяни продовжували обстрілювати один з допоміжних об'єктів поруч із майданчиком станції приблизно за 1200 метрів від неї. Тоді там лунали вибухи та було задимлення.

  • У липні над Запорізькою АЕС також здіймався дим – поблизу Енергодара горів ліс. Глава ЦПД Коваленко припустив, що це міг бути кинутий росіянами недопалок. Через цю пожежу в окупованій частині області деякий час не було світла та води.