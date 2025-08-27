На Запорожском направлении группа снайперов 144-го центра Сил специальных операций вынуждена была отложить свои снайперские винтовки. Защитникам пришлось зачищать окопы.

Детали в среду, 27 августа, рассказали в ССО ВСУ, передает 24 Канал. Там опубликовали соответствующее видео.

Смотрите также Сложные операции в тылу врага и бои в Бахмуте: интервью разведчика спецподразделения ГУР

Как спецназовцы приняли стрелковый бой?

В ВСУ рассказали, что на Запорожье спецназовцы работали с позиций смежного подразделения, когда туда пошла массированная атака врага с применением артиллерии, дронов и пехоты.

Противник оказался внутри позиций украинских защитников, поэтому снайперы ССО отложили свое основное оружие и начали отражать наступление и зачищать окопы – с гранатами, штурмовыми винтовками и пулеметами.

Как снайперы ССО отбили штурм россиян: смотрите видео

Благодаря профессионализму спецназовцев и слаженным действиям штурм врага был отбит,

– говорится в сообщении.

Успехи сил обороны на Запорожье: последние новости