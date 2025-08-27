Укр Рус
Новости Украины Пришлось отложить винтовки: как снайперы ССО отбили российский штурм на Запорожье
27 августа, 18:57
2

Пришлось отложить винтовки: как снайперы ССО отбили российский штурм на Запорожье

Анастасия Безейко
Основные тезисы
  • На Запорожье снайперы 144-го центра ССО отложили снайперские винтовки, чтобы отразить массированную атаку врага.
  • Спецназовцы успешно отбили штурм и зачистили окопы после того, как россияне оказались внутри позиций защитников.

На Запорожском направлении группа снайперов 144-го центра Сил специальных операций вынуждена была отложить свои снайперские винтовки. Защитникам пришлось зачищать окопы.

Детали в среду, 27 августа, рассказали в ССО ВСУ, передает 24 Канал. Там опубликовали соответствующее видео.

Как спецназовцы приняли стрелковый бой?

В ВСУ рассказали, что на Запорожье спецназовцы работали с позиций смежного подразделения, когда туда пошла массированная атака врага с применением артиллерии, дронов и пехоты.

Противник оказался внутри позиций украинских защитников, поэтому снайперы ССО отложили свое основное оружие и начали отражать наступление и зачищать окопы – с гранатами, штурмовыми винтовками и пулеметами.

Как снайперы ССО отбили штурм россиян: смотрите видео

Благодаря профессионализму спецназовцев и слаженным действиям штурм врага был отбит,
– говорится в сообщении.

Успехи сил обороны на Запорожье: последние новости

  • Недавно бойцы 102 отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ Ивано-Франковской области уничтожили российскую тяжелую огнеметную систему ТОС-1 "Солнцепёк" на Запорожском направлении.
  • Накануне операторы БпЛА подразделения "Ронини" 65-й отдельной механизированной бригады поразили там российский поезд с цистернами топлива.
  • В Мелитополе ГУР МОУ ликвидировало склад с боеприпасами и по меньшей мере 6 российских захватчиков.