На Запорізькому напрямку група снайперів 144-го центру Сил спеціальних операцій мусила відкласти свої снайперські гвинтівки. Захисникам довелося зачищати окопи.

Деталі в середу, 27 серпня, розповіли в ССО ЗСУ, передає 24 Канал. Там опублікували відповідне відео.

Як спецпризначенці прийняли стрілецький бій?

У ЗСУ розповіли, що на Запоріжжі спецпризначенці працювали з позицій суміжного підрозділу, коли туди пішла масована атака ворога із застосуванням артилерії, дронів і піхоти.

Противник опинився всередині позицій українських захисників, тож снайпери ССО відклали свою основну зброю та почали відбивати наступ і зачищати окопи – із гранатами, штурмовими гвинтівками й кулеметами.

Як снайпери ССО відбили штурм росіян: дивіться відео

Завдяки професіоналізму спецпризначенців та злагодженим діям штурм ворога було відбито,

– йдеться в повідомленні.

