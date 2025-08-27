Укр Рус
24 Канал Новини України Довелося відкласти гвинтівки: як снайпери ССО відбили російський штурм на Запоріжжі
27 серпня, 18:57
2

Довелося відкласти гвинтівки: як снайпери ССО відбили російський штурм на Запоріжжі

Анастасія Безейко
Основні тези
  • На Запоріжжі снайпери 144-го центру ССО відклали снайперські гвинтівки, щоб відбити масовану атаку ворога.
  • Спецпризначенці успішно відбили штурм і зачистили окопи після того, як росіяни опинилися всередині позицій захисників.

На Запорізькому напрямку група снайперів 144-го центру Сил спеціальних операцій мусила відкласти свої снайперські гвинтівки. Захисникам довелося зачищати окопи.

Деталі в середу, 27 серпня, розповіли в ССО ЗСУ, передає 24 Канал. Там опублікували відповідне відео.

Дивіться також Найскладніші операції в тилу ворога та бої у Бахмуті: інтерв'ю розвідника спецпідрозділу ГУР 

Як спецпризначенці прийняли стрілецький бій?

У ЗСУ розповіли, що на Запоріжжі спецпризначенці працювали з позицій суміжного підрозділу, коли туди пішла масована атака ворога із застосуванням артилерії, дронів і піхоти.

Противник опинився всередині позицій українських захисників, тож снайпери ССО відклали свою основну зброю та почали відбивати наступ і зачищати окопи – із гранатами, штурмовими гвинтівками й кулеметами.

Як снайпери ССО відбили штурм росіян: дивіться відео

Завдяки професіоналізму спецпризначенців та злагодженим діям штурм ворога було відбито,
– йдеться в повідомленні.

Успіхи сил оборони на Запоріжжі: останні новини

  • Нещодавно бійці 102 окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ Івано-Франківщини знищили російську важку вогнеметну систему ТОС-1 "Солнцепьок" на Запорізькому напрямку.
  • Напередодні оператори БпЛА підрозділу "Роніні" 65-ї окремої механізованої бригади вразили там російський потяг із цистернами палива.
  • У Мелітополі ГУР МОУ ліквідувало склад із боєприпасами та щонайменше 6 російських загарбників.