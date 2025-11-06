Россияне просачиваются на Покровском направлении: какая там ситуация, и как действует враг
- Россияне на Покровском направлении используют ухудшение погодных условий для проникновения, маскируясь под гражданских и используя мототехнику.
- Интенсивность использования управляемых авиабомб сохраняется, также оккупанты расставляют артиллерию, мешая украинским силам проводить ротации.
На Покровском направлении благодаря ухудшению погодных условий россиянам удается просачиваться на некоторых участках. Для проникновения противник маскируется под гражданских лиц и использует мототехнику.
Такую информацию сообщила командир экипажа батальона беспилотных систем Шершни Довбуша 68-й отдельной егерской бригады имени Алексея Довбуша на позывной Конан в эфире Общественного, передает 24 Канал.
Что происходит в Покровске?
Военнослужащая рассказала, что подобной тактики россияне придерживаются еще с июля. По ее словам, позже удалось осуществить зачистку, однако есть возможность того, что кто-то успел закрепиться и спрятаться.
Они там переодевались, уже много за это говорилось, что они маскируются под гражданских, ждут своего часа и раньше была тактика один-двое, это вот пару месяцев. Сейчас мы видим, погодные условия портятся: ветры, дожди, добавились туманы, и они чувствуют себя увереннее,
– объяснила она.
Также добавляет, что из-за ухудшения погодных условий они начинают "затягиваться" большими группами и формировать более сильные удары. Также таким образом начинают заезжать и на мототехнике, велосипедах или багги.
В то же время интенсивность использования врагом управляемых авиабомб на этом участке фронта не уменьшается. Оккупанты расставляют в посадках артиллерию, что мешает украинским силам проводить ротации.
Хотя массового применения россиянами тяжелой техники пока нет, но они осуществляют единичные мероприятия, завозят провизию и пытаются просочиться в тыловые позиции украинских военных для дестабилизации.
Какова ситуация в этом районе?
Ранее в Генштабе сообщали, что украинские военные осуществляют мероприятия для блокирования россиян, которые пытаются проникнуть и накапливаться в Покровске, не позволяя врагу закрепиться в городе.
В ISW пришли к выводу, что россияне смогли проникнуть в Покровск в частности из-за того, что враг атаковал позиции украинских операторов БпЛА. Таким образом наши дронари отвлекались на отражение этих атак.
Полковник армии Великобритании в отставке Гэмиш де Бреттон-Гордон рассказал 24 каналу, что Россия потеряла здесь много военных. И есть вопрос относительно того, способны ли вообще оккупанты будут еще раз собрать столько.