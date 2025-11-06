Росіяни просочуються на Покровському напрямку: яка там ситуація, і як діє ворог

На Покровському напрямку завдяки погіршенню погодних умов росіянам вдається просочуватись на деяких ділянках. Для проникнення противник маскується під цивільних осіб та використовує мототехніку.

Таку інформацію повідомила командирка екіпажу батальйону безпілотних систем Шершні Довбуша 68-ї окремої єгерської бригади імені Олексія Довбуша на позивний Конан в етері Суспільного, передає 24 Канал.

Дивіться також Покровськ та Мирноград під загрозою оточення: що там відбувається і як змінилася лінія фронту за тиждень

Що відбувається у Покровську?

Військовослужбовиця розповіла, що подібної тактики росіяни дотримуються ще з липня. За її словами, пізніше вдалося здійснити зачистку, проте є можливість того, що хтось встиг закріпитися та заховатися.

Вони там переодягалися, вже багато за це говорилось, що вони маскуються під цивільних, чекають свого часу і раніше була тактика один-двоє, це от пару місяців. Зараз ми бачимо, погодні умови псуються: вітри, дощі, додалися тумани, і вони почувають себе впевненіше,

– пояснила вона.

Також додає, що через погіршення погодніх умов вони починають "затягуватись" більшими групами і формувати сильніші удари. Також таким чином починають заїжджати й на мототехніці, велосипедах чи Багі.

Водночас інтенсивність використання ворогом керованих авіабомб на цій ділянці фронту не зменшується. Окупанти розставляють у посадках артилерію, що заважає українським силам проводити ротації.

Хоч масового застосування росіянами важкої техніки наразі немає, але вони здійснюють поодинокі заходи, завозять провізію та намагаються просочитися в тилові позиції українських військових для дестабілізації.

Яка ситуація у цьому районі?