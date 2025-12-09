Российские страшилки не сработали: как сейчас выглядит линия фронта с севера на юг

Россияне продолжают вести активные бои в районе Покровска и Мирнограда, имея определенные продвижения. В то же время есть участки фронта, где угрозы относительно действий врага не оправдались.

Руководитель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан в разговоре с 24 Каналом рассказал о ситуации на фронте. В частности, в Донецкой области, Запорожье, Харьковской, Сумской и Черниговской областях.

Как украинским силам удалось сломать планы противника?

Кузан отметил, что вблизи Покровска и Мирнограда происходит выравнивание фронта – это абсолютно нормальная вещь.

Еще недавно мы боялись, что наши войска попадут в "мешок", что произойдет окружение. Но так не произошло и мы не допустили этого. Более того, операция по выравниванию фронта и вывода наших передовых, штурмовых подразделений продолжается не менее 10 дней. И она осуществляется успешно,

– подчеркнул он.

Украинское командование, по мнению руководителя Украинского центра безопасности и сотрудничества, осуществило правильную организацию и обороны, и вывода войск, а также кампанию информационного сопровождения этих событий.

Что происходит в районе Покровска и Мирнограда: смотрите на карте

"Самое главное, что в результате тяжелых боев по всей линии фронта мы стабильно поражаем противника в количестве более 1100 оккупантов. Это довольно высокие показатели. Из тех пораженных более 2/3 - это ликвидированные российские военные. Поэтому даже соотношение потерь убитых и раненых растет", – подчеркнул он.

Ситуация на Покровско-Мироградском направлении является тяжелой, но по крайней мере она результативная в смысле того, что жизнь бойца – является главным нашим приоритетом, и именно такими категориями, как заметил Кузан, должны измерять успешность или не успешность тех или иных операций.

Почему замедлился темп наступления россиян на Запорожье?

На Запорожском направлении, в районе Гуляйполя, продвижение россиян замедлилось.

Здесь мы видим такую динамику: как только были отведены наши силы и увеличена дистанция между вражескими и нашими передовыми подразделениями, то сразу темпы наступления россиян начали спадать,

– отметил руководитель Украинского центра безопасности и сотрудничества.

Относительно Купянского направления, то там, по его словам, на севере, происходят бои с достаточно переменным успехом. В северо-западной части было осуществлено зачистку нескольких кварталов. Зато враг давит с восточной стороны, и задача Сил обороны – перебивать логистику врагу, что они делают.

Обратите внимание! Русские атаковали плотину Печенежского водохранилища с целью, чтобы перерезать один из логистических маршрутов. По словам военного обозревателя Давида Шарпа, через Печенежскую дамбу проходит дорога из Харькова на Волчанск и Купянск.

На северных участках фронта, в частности в Волчанске на севере Харьковщины, продолжаются бои.

Волчанска, как города, уже нет. Там происходят ожесточенные бои за укрепления, за позиции в Волчанске и окрестностях,

– сообщил Сергей Кузан.

На Сумщине и Черниговщине ситуация без изменений.

Все пугалки россиян о том, что они там накапливают войска, перебросили дополнительные резервы и готовятся к наступлению на Чернигов, были информационной операцией. И она потерпела крах, ведь наша разведка работает прекрасно,

– подчеркнул он.

Главное управление разведки отслеживает информацию не только по Черниговскому направлению, но и в целом по северу Украины. Поэтому, по словам Кузана, втянуть Украину в эту информационную провокацию россиянам не удалось.

