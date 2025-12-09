Укр Рус
9 грудня, 23:03
Російські лякалки не спрацювали: як зараз виглядає лінія фронту з півночі на південь

Вікторія Грабовська
Основні тези
  • Українські сили успішно вирівнюють фронт поблизу Покровська та Мирнограда, уникнувши оточення.
  • На Запорізькому напрямку просування росіян сповільнилося, а на півночі України ситуація залишилася без змін, незважаючи на інформаційні провокації.

Росіяни продовжують вести активні бої в районі Покровська та Мирнограда, маючи певні просування. Водночас є ділянки фронту, де загрози щодо дій ворога не виправдалися.

Керівник Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан у розмові з 24 Каналом розповів про ситуацію на фронті. Зокрема, на Донеччині, Запоріжжі, Харківщині, Сумщині та Чернігівщині. 

Як українським силам вдалося зламати плани противника?

Кузан зазначив, що поблизу Покровська та Мирнограда відбувається вирівнювання фронту – це абсолютно нормальна річ. 

Ще нещодавно ми боялися, що наші війська потраплять у "мішок", що станеться оточення. Але так не сталося і ми не допустили цього. Ба більше, операція з вирівнювання фронту та виведення наших передових, штурмових підрозділів триває щонайменше 10 днів. І вона здійснюється успішно, 
– підкреслив він. 

Українське командування, на думку керівника Українського центру безпеки та співпраці, здійснило правильну організацію і оборони, і виведення військ, а також кампанію інформаційного супроводу цих подій.  

Що відбувається в районі Покровська та Мирнограда: дивіться на карті

"Найголовніше, що в результаті тяжких боїв по всій лінії фронту ми стабільно уражаємо противника в кількості понад 1100 окупантів. Це доволі високі показники. З тих уражених понад 2/3 - це є ліквідовані російські військові. Тому навіть співвідношення втрат вбитих і поранених зростає", – наголосив він. 

Ситуація на Покровсько-Мироградському напрямку є тяжкою, але принаймні вона результативна у сенсі того, що життя бійця – є головним нашим пріоритетом, і саме такими категоріями, як зауважив Кузан, маємо вимірювати успішність або не успішність тих чи інших операцій. 

Чому уповільнився темп наступу росіян на Запоріжжі?

На Запорізькому напрямку, в районі Гуляйполя, просування росіян сповільнилося. 

Тут ми бачимо таку динаміку: щойно були відведені наші сили і збільшена дистанція між ворожими і нашими передовими підрозділами, то одразу темпи наступів росіян почали спадати, 
– відзначив керівник Українського центру безпеки та співпраці. 

Щодо Куп'янського напрямку, то там, за його словами, на півночі, відбуваються бої з досить перемінним успіхом. В північно-західній частині було здійснено зачистку кількох кварталів. Натомість ворог тисне зі східного боку, і завдання Сил оборони – перебивати логістику ворогу, що вони роблять.  

Зверніть увагу! Росіяни атакували греблю Печенізького водосховища з метою, щоб  перерізати один з логістичних маршрутів. За словами військового оглядача Давида Шарпа, через Печенізьку дамбу проходить дорога з Харкова на Вовчанськ та Куп'янськ. 

На північних ділянках фронту, зокрема у Вовчанську на півночі Харківщини, продовжуються бої.

Вовчанська, як міста, вже немає. Там відбуваються запеклі бої за укріплення, за позиції у Вовчанську та околицях, 
– повідомив Сергій Кузан. 

На Сумщині та Чернігівщині ситуація без змін. 

Усі лякалки росіян про те, що вони там накопичують війська, перекинули додаткові резерви і готуються до наступу на Чернігів, були інформаційною операцією. І вона зазнала краху, адже наша розвідка працює чудово, 
– підкреслив він. 

Головне управління розвідки відстежує інформацію не лише по Чернігівському напрямку, але й загалом по півночі України. Тому, за словами Кузана, втягнути Україну в цю інформаційну провокацію росіянам не вдалося.  

Яка ситуація на фронті?

  • За повідомленням аналітиків DeepState, противник окупував п'ять населених пунктів на Донеччині. Йдеться про села Покровської громади: Лисівка, Сухий Яр, Гнатівка, Ріг та Новопавлівка.

  • Також на Покровському напрямку українські сили зробили маневр у районі Лисівки та Сухого Яру та перемістилися на більш вигідні позиції задля того, щоб не допустити можливого оточення та вирівняти фронт. Ця операція готувалася заздалегідь.

  • Крім того, росіяни просунулися поблизу села Ямпіль, що розташоване між Лиманом і Сіверськом. Цей населений пункт має велике військове значення. Якби ворог прорвав українську оборону на цій ділянці, це б дозволило йому рухатися до двох важливих міст – Лимана та Слов'янська.