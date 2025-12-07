Так, 7 декабря аналитический проект DeepState обновил карту боевых действий. На ней видно, что враг имел успех на Славянском и Гуляйпольском направлениях, передает 24 Канал.
Где в Донецкой области продвинулся враг?
Оккупанты продвинулись вблизи Ямполя – небольшого села между Лиманом и Северском.
Где Ямполь на карте
Заметим, что в конце ноября Россия сообщила о полном захвате этого поселка. В украинском Генштабе заявление оккупантов опровергли.
Ямполь имеет большое военное значение. Россия пытается прорвать украинскую оборону на этом участке, потому что это позволило бы ей двигаться дальше к двум ключевым городам – Лимана и Славянска.
В начале сентября российские войска усилили наступление в этом районе и атаковали Ямполь. Часть россиян проникала в село, переодевшись в гражданских, и пряталась в домах.
Село расположено рядом с важными дорогами, соединяющими Северск, Лиман, Славянск и Краматорск. Потеря этих дорог усложнит логистику для ВСУ.
Где оккупанты имели успех на Запорожье?
В последнее время Гуляйпольское направление стало одним из самых горячих. Россияне там начали масштабное наступление. Противнику удается продвигаться. Так, он прошел вперед вблизи Сладкого. Этот поселок расположен неподалеку от Доброполья, о захвате россиянами которого недавно рассказывали пропагандисты. Впрочем, в Генштабе опровергли вражеские фейки. Там отметили, что на окраине села проникла российская ДРГ. Защитники успешно уничтожили силы противника.
Где на карте Сладкое
- Военный обозреватель Денис Попович в эфир 24 Канала предупредил, что в Запорожской области есть два опасных направления, по которым россияне пытаются продвигаться. Первый – Гуляйпольское направление. Продвижение врага там остановили, но россияне стоят в нескольких километрах от города и могут попытаться обойти его. Попович считает, что если им удастся продвинуться дальше, в перспективе может возникнуть угроза самому Запорожью.
- Второй – Степногорское направление, где оккупанты движутся с юга вдоль высохшего русла Каховского водохранилища, используя заросли для скрытого продвижения. Степногорск расположен всего в 20 километрах от Запорожья. По словам Поповича, цель россиян – взять Запорожье под огневой контроль, создав ситуацию, подобную Херсону, который постоянно страдает от ударов FPV-дронов.
- Недавно стало известно, что Россия перебрасывает войска изперебрасывает войска из Крыма через Мариуполь на Гуляйпольское направление.