Так, 7 декабря аналитический проект DeepState обновил карту боевых действий. На ней видно, что враг имел успех на Славянском и Гуляйпольском направлениях, передает 24 Канал.

Где в Донецкой области продвинулся враг?

Оккупанты продвинулись вблизи Ямполя – небольшого села между Лиманом и Северском.

Заметим, что в конце ноября Россия сообщила о полном захвате этого поселка. В украинском Генштабе заявление оккупантов опровергли.

Ямполь имеет большое военное значение. Россия пытается прорвать украинскую оборону на этом участке, потому что это позволило бы ей двигаться дальше к двум ключевым городам – Лимана и Славянска.

В начале сентября российские войска усилили наступление в этом районе и атаковали Ямполь. Часть россиян проникала в село, переодевшись в гражданских, и пряталась в домах.

Село расположено рядом с важными дорогами, соединяющими Северск, Лиман, Славянск и Краматорск. Потеря этих дорог усложнит логистику для ВСУ.

Где оккупанты имели успех на Запорожье?

В последнее время Гуляйпольское направление стало одним из самых горячих. Россияне там начали масштабное наступление. Противнику удается продвигаться. Так, он прошел вперед вблизи Сладкого. Этот поселок расположен неподалеку от Доброполья, о захвате россиянами которого недавно рассказывали пропагандисты. Впрочем, в Генштабе опровергли вражеские фейки. Там отметили, что на окраине села проникла российская ДРГ. Защитники успешно уничтожили силы противника.

