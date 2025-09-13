Ситуация на фронте остается тяжелой – особенно в Донецкой области. По-прежнему, самым сложным направлением последних месяцев сохраняется – Покровское, где враг начал усиливать давление.

О ситуации на фронте в целом и на конкретных направлениях в эфире 24 Канала сообщил представитель ОСГВ "Днепр" Алексей Бельский. Он также рассказал, на каком участке фронта россияне притормозили штурмовые действия.

К теме Россия идет на Северск, ВСУ продвигаются под Добропольем: как изменилась линия фронта за неделю

Что происходит на разных направлениях фронта?

"Самым горячим направлением за последнее время было, есть и будет Покровское направление. Враг 12 сентября совершил там 49 наступательных действий. Причем россияне установили антирекорд на Покровском направлении, потому что в течение дня совершили атаки по 19 направлениям. Ранее их было 16, 13 и даже меньше", – отметил Бельский.

Противник, по его мнению, ищет в обороне Покровско-Мирноградской агломерации слабые места.

Ситуация на Покровском направлении: смотрите на карте

Вторым самым горячим направлением по количеству атак ранее было Новопавловское. Однако 12 сентября на второе место вышло Северское направление.

Там противник совершил 20 атакующих действий. Основная его цель на этом участке фронта – захват Северска,

– объяснил он.

На Лиманском направлении враг атаковал 17 раз. Цель его на этом участке фронта остается такая же – обход или захват Лимана, выход на оперативное пространство с целью захвата Славянска. Именно поэтому, как отметил спикер ОСГВ "Днепр", он сейчас наносит удары там по логистическим путям.

На Новопавловском направлении силы обороны отбили 16 атак.

Там противник несколько сбавил темпы своих наступательных действий, но расслабляться не стоит. Вероятно, он подтягивает резервы, осуществляет перегруппировку для дальнейшего давления. Давление это он совершает с целью захвата именно на Новопавловском направлении тех населенных пунктов, которые еще не захвачены в Донецкой области,

– подчеркнул Бельский.

Кроме того, россияне пробили небольшой выступ на Днепропетровщину. Ранее на административной границе между Донецкой и Днепропетровской областью шли очень напряженные бои. Сейчас они пробили выступ и движутся в сторону Сосновки.

Он (выступ – 24 Канал) не очень большой, захвачено несколько маленьких сел, которые селами уже и не являются. Жители оттуда выехали, дома развалены, но вместе с тем для россиян это успех. Сейчас там очень активная фаза, украинские силы контратакуют, идут встречные бои. Наши пытаются этот выступ срезать и вернуть врага на территорию Донецкой области,

– сказал спикер ОСГВ "Днепр".

На Новопавловском направлении 12 сентября состоялось восемь атакующих действий. Оккупанты очень хотят захватить именно Купянск.

На Краматорском направлении противник совершил семь атак. На Торецком – 15 атакующих действий. Но эти два направления можно объединить в одно, поэтому вместе состоялось 22 атаки. Цель врага – попытаться подойти с юга или с востока к Константиновке,

– подчеркнул Алексей Бельский.

Поэтому, добавил он, ситуация остается напряженной, но украинские силы держат оборону.

Что происходит на фронте?