Ситуація на фронті залишається важкою – особливо на Донеччині. Як і раніше, найскладнішим напрямком останніх місяців залишається – Покровський, де ворог почав підсилювати тиск.

Про ситуацію на фронті в цілому та на конкретних напрямках в ефірі 24 Каналу повідомив речник ОСУВ "Дніпро" Олексій Бєльський. Він також розповів, на якій ділянці фронту росіяни пригальмували штурмові дії.

До теми Росія іде на Сіверськ, ЗСУ просуваються під Добропіллям: як змінилася лінія фронту за тиждень

Що відбувається на різних напрямках фронту?

"Найгарячішим напрямком за останній час був, є і буде Покровський напрямок. Ворог 12 вересня здійснив там 49 наступальних дій. Причому росіяни встановили антирекорд на Покровському напрямку, тому що впродовж дня здійснили атаки за 19 напрямками. Раніше їх було 16, 13 і навіть менше", – наголосив Бєльський.

Противник, на його думку, шукає в обороні Покровсько-Мирноградської агломерації слабкі місця.

Ситуація на Покровському напрямку: дивіться на карті

Другим найгарячішим напрямком за кількістю атак раніше був Новопавлівський. Однак 12 вересня на друге місце вийшов Сіверський напрямок.

Там противник здійснив 20 атакувальних дій. Основна його мета на цій ділянці фронту – захоплення Сіверська,

– пояснив він.

На Лиманському напрямку ворог атакував 17 разів. Ціль його на цій ділянці фронту залишається така ж сама – обхід або захоплення Лиману, вихід на оперативний простір з метою захоплення Слов'янська. Саме тому, як відзначив речник ОСУВ "Дніпро", він зараз завдає ударів там по логістичних шляхах.

На Новопавлівському напрямку сили оборони відбили 16 атак.

Там противник дещо збавив темпи своїх наступальних дій, але розслаблятися не варто. Імовірно, він підтягує резерви, здійснює перегрупування для подальшого тиску. Тиск цей він робить з метою захоплення саме на Новопавлівському напрямку тих населених пунктів, які ще не захоплено в Донецькій області,

– підкреслив Бєльській.

Крім того, росіяни пробили невеличкий виступ на Дніпропетровщину. Раніше на адміністративному кордоні між Донецькою і Дніпропетровською областю точилися дуже напружені бої. Зараз вони пробили виступ і рухаються у бік Соснівки.

Він (виступ – 24 Канал) не дуже великий, захоплено кілька маленьких сіл, які селами вже і не є. Мешканці звідти виїхали, хати розвалені, але разом з тим для росіян це успіх. Зараз там дуже активна фаза, українські сили контратакують, йдуть зустрічні бої. Наші намагаються цей виступ зрізати і повернути ворога на територію Донецької області,

– сказав речник ОСУВ "Дніпро".

На Новопавлівському напрямку 12 вересня відбулося вісім атакувальних дій. Окупанти дуже хочуть захопити саме Куп'янськ.

На Краматорському напрямку противник здійснив сім атак. На Торецькому – 15 атакувальних дій. Але ці два напрямки можна об'єднати в один, тому разом відбулось 22 атаки. Мета ворога – спробувати підійти з півдня або зі сходу до Костянтинівки,

– наголосив Олексій Бєльський.

Тому, додав він, ситуація залишається напруженою, але українські сили тримають оборону.

Що відбувається на фронті?