Россия постоянно перебрасывает под Покровск, в Доброполье новые штурмовые группы. В частности, есть опытные боевики. Однако многие учатся максимум неделю и сразу едут на фронт.

Среди них есть бывшие заключенные. Спикер ОСГВ "Днепр" Алексей Бельский рассказал в эфире 24 Канала, что таких солдат опытные российские бойцы называют "одноразовыми".

Какая задача пехоты под Покровском?

Алексей Бельский отметил, что россияне снимали подразделения с Сумщины, с Херсонщины, с Курщины, а также силы, которые они долго держали в запасе на случай какого-то прорыва во время весенне-летней наступательной кампании. Те остатки резервов они сейчас бросают под Покровск.

В основном это пополнение очень низкого качества. Если раньше на Добропольском выступлении большинство российских штурмовиков были из подразделений "Шторм-Z", бывшие зэки, то сейчас большинство – это условные морские пехотинцы.

Есть много опытных бойцов. Однако немало тех, которые должны были получить тюремный срок. Их заставили заключить контракт. Часть из них вообще была подписана, например, в августе 2025 года. У них была неделя обучения, еще неделю они ехали, и их сразу бросили в бой.

Опытные бойцы это новое пополнение называют одноразовыми. Одноразовых солдат часто обманом отправляют в населенный пункт. Например, группу четыре-пять военнослужащих. "Дойдешь до той хаты, там наши сидят". Они отправляются, и по ним наши открывают огонь. Россияне это используют для того, чтобы обнаруживать наши огневые точки. То есть используют действительно как одноразовых солдат. И так постоянно,

– пояснил спикер.

То есть эта российская пехота – это приманка для врага, чтобы обнаружить позиции ВСУ. Далее захватчики пытаются работать дронами или артиллерией. В августе – начале сентября россияне пытались туда затягивать тяжелую технику. Однако украинские защитники очень хорошо поработали по вражеским целям.

Ситуация на Покровском направлении: последние новости