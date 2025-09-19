Росія постійно перекидає під Покровськ, до Добропілля нові штурмові групи. Зокрема, є досвідчені бойовики. Однак багато хто навчається максимум тиждень та одразу їде на фронті.

Серед них є колишні ув'язнені. Речник ОСУВ "Дніпро" Олексій Бєльський розповів в ефірі 24 Каналу, що таких солдатів досвідчені російські бійці називають "одноразовими".

Яке завдання піхоти під Покровськом?

Олексій Бєльський зазначив, що росіяни знімали підрозділи з Сумщини, з Херсонщини, з Курщини, а також сили, які вони довго тримали в запасі на випадок якогось прориву під час весняно-літньої наступальної кампанії. Ті залишки резервів вони зараз кидають під Покровськ.

Здебільшого це поповнення дуже низької якості. Якщо раніше на Добропільському виступі більшість російських штурмовиків були з підрозділів "Шторм-Z", колишні зеки, то зараз більшість – це умовні морські піхотинці.

Є багато досвідчених бійців. Однак чимало тих, які мали отримати тюремний термін. Їх змусили укласти контракт. Частина з них взагалі була підписана, наприклад, у серпні 2025 року. У них був тиждень навчання, ще тиждень вони їхали, і їх одразу кинули в бій.

Досвідчені бійці це нове поповнення називають одноразовими. Одноразових солдатів часто обманом відправляють у населений пункт. Наприклад, групу чотири-п'ять військовослужбовців. "Дійдеш до тієї хати, там наші сидять". Вони вирушають, і по них наші відкривають вогонь. Росіяни це використовують для того, щоб виявляти наші вогневі точки. Тобто використовують справді як одноразових солдатів. І так постійно,

– пояснив речник.

Тобто ця російська піхота – це приманка для ворога, щоб виявити позиції ЗСУ. Далі загарбники намагаються працювати дронами або артилерією. У серпня – на початку вересня росіяни намагалися туди затягувати важку техніку. Однак українські захисники дуже добре попрацювали щодо ворожих цілей.

