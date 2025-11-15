Военный обозреватель назвал 2 причины, почему стоит удерживать Покровск
- Удержание Покровска важно, поскольку военным легче перезимовать в городе, чем в степи.
- Потеря Покровска может иметь политические последствия для Украины, которые впоследствии приведут к новым атакам России на фронте.
Сейчас ВСУ держат Покровск. Нет решения об отводе войск. Есть ряд причин, по которым важно удерживать город.
Военный обозреватель Денис Попович объяснил 24 Каналу, почему это нужно. В частности, из-за того, что в Покровске военным будет легче перезимовать, чем в степи, а также из-за политического вопроса, который будет иметь и военные последствия.
Почему это важно для Украины?
Денис Попович отметил, что Покровско-Мирноградскую агломерацию нужно удерживать. Потому что прежде всего возникает вопрос о расположении войск, куда их отводить.
Одно дело – встречать зиму в городе, хоть он на 60 – 70% разрушен. Но там все равно можно найти 4 стены и потолок, хотя бы в подвале и там зимовать. Другое дело – делать это в степи. Кто когда-то останавливался в степи зимой, прекрасно понимает, что даже когда зима относительно мягкая, там все равно холодно,
– сказал он.
Также потеря Украиной Покровска будет результатом для Владимира Путина. Он захочет его продать, чтобы перекрыть помощь нашей стране и заставить президента США Дональда Трампа требовать у украинцев отойти от Донецкой области. Это также будет иметь военные последствия.
Если враг замкнет Покровско-Мирноградскую агломерацию, то высвободит войска. Это 150 – 170 тысяч личного состава, которые там сейчас сосредоточены. Они будут высвобождены для того, чтобы атаковать на другом направлении. Это Славянск, Краматорск, Константиновка, Дружковка, Днепропетровская область,
– подчеркнул военный обозреватель.
Что происходит в Покровске?
В Генштабе ВСУ сообщили, что за прошедшие сутки на Покровском направлении ВСУ остановили 51 наступление оккупантов в районах населенных пунктов Сухецкое, Шахово, Белицкое, Разино, Родинское, Дорожное, Красный Лиман, Покровск, Мирноград, Лысовка, Зверево, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное, Филия.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что в районе Покровска и Мирнограда россияне прорываются к многоэтажкам. Они не оставляют попыток проникнуть в многоквартирные дома и закрепиться там для расширения зоны контроля. Украинские военные сдерживают продвижение врага.
Офицер артиллерии 4 бригады НГУ "Рубеж" Владимир Назаренко объяснил тактику россиян возле Покровска. Захватчики продолжают атаковать и пытаются продвигаться малыми группами. Кое-где враг использует бронированную технику.