Військовий оглядач назвав 2 причини, чому варто втримувати Покровськ
- Утримання Покровська важливе, оскільки військовим легше перезимувати у місті, ніж у степу.
- Втрата Покровська може мати політичні наслідки для України, які згодом призведуть до нових атак Росії на фронті.
Зараз ЗСУ тримають Покровськ. Немає рішення про відведення військ. Є низка причин, через які важливо втримувати місто.
Військовий оглядач Денис Попович пояснив 24 Каналу, чому це потрібно. Зокрема, через те, що у Покровську військовим буде легше перезимувати, ніж у степу, а також через політичне питання, яке матиме і військові наслідки.
Чому це важливо для України?
Денис Попович зазначив, що Покровсько-Мирноградську агломерацію потрібно утримувати. Тому що насамперед виникає питання щодо розташування військ, куди їх відводити.
Одна справа – зустрічати зиму у місті, хоч воно на 60 – 70% зруйноване. Але там все одно можна знайти 4 стіни та стелю, хоча б у підвалі і там зимувати. Інша річ – робити це у степу. Хто колись зупинявся у степу взимку, чудово розуміє, що навіть коли зима відносно м'яка, там все одно холодно,
– сказав він.
Також втрата Україною Покровська буде результатом для Володимира Путіна. Він захоче його продати, щоб перекрити допомогу нашій країні та змусити президента США Дональда Трампа вимагати в українців відійти від Донецької області. Це також матиме військові наслідки.
Якщо ворог замкне Покровсько-Мирноградську агломерацію, то вивільнить війська. Це 150 – 170 тисяч особового складу, які там зараз зосереджені. Вони будуть вивільнені для того, щоб атакувати на іншому напрямку. Це Слов'янськ, Краматорськ, Костянтинівка, Дружківка, Дніпропетровська область,
– наголосив військовий оглядач.
Що відбувається у Покровську?
У Генштабі ЗСУ повідомили, що протягом минулої доби на Покровському напрямку ЗСУ зупинили 51 наступ окупантів у районах населених пунктів Сухецьке, Шахове, Білицьке, Разіне, Родинське, Дорожнє, Червоний Лиман, Покровськ, Мирноград, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Філія.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що у районі Покровська та Мирнограда росіяни прориваються до багатоповерхівок. Вони не полишають спроб проникнути до багатоквартирних будинків і закріпитися там для розширення зони контролю. Українські військові стримують просування ворога.
Офіцер артилерії 4 бригади НГУ "Рубіж" Володимир Назаренко пояснив тактику росіян біля Покровська. Загарбники продовжують атакувати та намагаються просуватися малими групами. Деінде ворог використовує броньовану техніку.