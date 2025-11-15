Військовий оглядач назвав 2 причини, чому варто втримувати Покровськ

Зараз ЗСУ тримають Покровськ. Немає рішення про відведення військ. Є низка причин, через які важливо втримувати місто.

Військовий оглядач Денис Попович пояснив 24 Каналу, чому це потрібно. Зокрема, через те, що у Покровську військовим буде легше перезимувати, ніж у степу, а також через політичне питання, яке матиме і військові наслідки.

Дивіться також ЗСУ провели ротацію та евакуацію: що нині відбувається в Покровську та Мирнограді

Чому це важливо для України?

Денис Попович зазначив, що Покровсько-Мирноградську агломерацію потрібно утримувати. Тому що насамперед виникає питання щодо розташування військ, куди їх відводити.

Одна справа – зустрічати зиму у місті, хоч воно на 60 – 70% зруйноване. Але там все одно можна знайти 4 стіни та стелю, хоча б у підвалі і там зимувати. Інша річ – робити це у степу. Хто колись зупинявся у степу взимку, чудово розуміє, що навіть коли зима відносно м'яка, там все одно холодно,

– сказав він.

Також втрата Україною Покровська буде результатом для Володимира Путіна. Він захоче його продати, щоб перекрити допомогу нашій країні та змусити президента США Дональда Трампа вимагати в українців відійти від Донецької області. Це також матиме військові наслідки.

Якщо ворог замкне Покровсько-Мирноградську агломерацію, то вивільнить війська. Це 150 – 170 тисяч особового складу, які там зараз зосереджені. Вони будуть вивільнені для того, щоб атакувати на іншому напрямку. Це Слов'янськ, Краматорськ, Костянтинівка, Дружківка, Дніпропетровська область,

– наголосив військовий оглядач.

Що відбувається у Покровську?