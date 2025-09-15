Российские оккупанты применяют тактику наступлений малыми группами с минимальным привлечением бронированной техники. Для того, чтобы продвигаться в украинские тылы, выискивая слабые места в обороне, они круглосуточно осуществляют аэроразведку.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал офицер бригады "Рубеж" НГУ Владимир Черняк. По его словам, сейчас Покровское направление является самой большой линией боевого столкновения.

Смотрите также "Труба" в Купянске, успехи на Сумщине и возле Доброполья: как изменилась линия фронта за неделю

В чем опасность тактики россиян?

"Они используют небольшие группы, всего один – два человека могут просачиваться в зеленые местности, откуда они уже накапливаются и пробуют продвигаться дальше. В таком укрепрайоне они уже могут подтянуть бронетехнику. Когда предыдущая штурмовая группа выдвинулась вперед, туда они могут подвести большее количество личного состава", – объяснил Черняк.

Захватчики не стараются закрепиться на каком-то определенном участке. Они пытаются постоянно двигаться вперед. Эта вражеская тактика является достаточно эффективной.

Всего с 2022 года россияне использовали огромное количество различных тактик. В частности, заброски личным составом, штурмы с поддержкой танков. Также мотоциклетные штурмы, которые показали определенную неэффективность.

В частности, мототехнику они сейчас используют в основном для логистики, эвакуации раненых, продвижения вперед, для попыток штурмовых действий. Они используют ограниченное количество личного состава для того, чтобы более эффективно накопиться и продвигаться менее заметно,

– добавил военный.

Важный сбор на наземные дроны

Заметим, что сейчас идет сбор на наземные дроны для бригады "Рубеж" НГУ. Эти наземные роботизированные комплексы чрезвычайно облегчают работу многих подразделений. В частности, наибольшая ценность в том, что они позволяют эффективно осуществлять логистику, на которую сейчас враг охотится больше всего. Присоединиться можно по ссылке.

Один дрон может нести до 300 килограммов полезной нагрузки абсолютно малозаметно, обезопасив пилотов, которые им управляют. В частности, нести воду, еду, боеприпасы непосредственно к линии боевого соприкосновения.

Военнослужащему на пикапе, на бронированной технике не нужно десятки километров, убегая от FPV-дронов и уклоняясь от артиллерийских обстрелов, добираться логистическими маршрутами для того, чтобы ребятам в окоп передать все необходимое. Это сейчас может делать наземный дрон,

– подчеркнул Владимир Черняк.

Ситуация на фронте: главное