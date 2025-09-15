Російські окупанти застосовують тактику наступів малими групами з мінімальним залученням броньованої техніки. Для того, щоб просуватися в українські тили, вишукуючи слабкі місця в обороні, вони цілодобово здійснюють аеророзвідку.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів офіцер бригади "Рубіж" НГУ Володимир Черняк. За його словами, зараз Покровський напрямок є найбільшою лінією бойового зіткнення.

"Вони використовують невеличкі групи, всього одна – дві людини можуть просочуватися у зелені місцевості, звідки вони вже накопичуються та пробують просуватися далі. У такому укріпрайоні вони вже можуть підтягнути бронетехніку. Коли попередня штурмова група висунулася вперед, туди вони можуть підвести більшу кількість особового складу", – пояснив він.

Загарбники не стараються закріпитися на якійсь певній ділянці. Вони намагаються постійно рухатися вперед. Ця ворожа тактика є досить ефективною.

Загалом з 2022 року росіяни використовували величезну кількість різних тактик. Зокрема, закидання особовим складом, штурми з підтримкою танків. Також мотоциклетні штурми, які показали певну неефективність.

Зокрема, мототехніку вони зараз використовують в основному для логістики, евакуації поранених, просування вперед, для спроб штурмових дій. Вони використовують обмежену кількість особового складу для того, щоб більш ефективно накопичитися та просуватися менш помітно,

– додав військовий.

Важливий збір на наземні дрони

Зауважимо, що зараз триває збір на наземні дрони для бригади "Рубіж" НГУ. Ці наземні роботизовані комплекси надзвичайно полегшують роботу багатьох підрозділів. Зокрема, найбільша цінність у тому, що вони дозволяють ефективно здійснювати логістику, на яку зараз ворог полює найбільше. Долучитися можна за посиланням.

Один дрон може нести до 300 кілограмів корисного навантаження абсолютно малопомітно, убезпечивши пілотів, які ним управляють. Зокрема, нести воду, їжу, боєприпаси безпосередньо до лінії бойового зіткнення.

Військовослужбовцю на пікапі, на броньованій техніці не потрібно десятки кілометрів, тікаючи від FPV-дронів та ухиляючись від артилерійських обстрілів, діставатися логістичними маршрутами для того, щоб хлопцям в окоп передати все необхідне. Це зараз може робити наземний дрон,

– наголосив Володимир Черняк.

