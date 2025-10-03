У России 3 "ахиллесовых пяты": полковник запаса ВСУ сказал, как поразить каждую
- Полковник запаса ВСУ Роман Свитан указал на три уязвимые точки России.
- Одной из уязвимых точек России является оккупированный Крым. Врагу трудно его прикрыть.
Россия имеет несколько уязвимых точек, которые влияют на ее способность вести войну. Силы обороны Украины работают по этим "ахиллесовым пятам".
Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан. По его словам, Россия имеет конкретные три уязвимые точки. И к каждой из них Украина добирается.
Что известно об уязвимых точках России?
Как отметил Свитан, прежде всего стоит говорить о Крыме. Он является географическим оперативным "котлом". Его возможно очистить от военного присутствия России с помощью дальнобойных средств поражения.
Но нужно действительно много такого оружия. В таком случае выбить россиян из Крыма можно будет буквально за несколько месяцев.
Освобождение Украины должно начаться с Крыма. Это – наименее болезненный вариант. Нужны беспилотники, крылатые и баллистические ракеты, авиация. Сначала надо уничтожить Керченский мост, потом – вынести российские ЗРК и РЛС. Далее туда зайдут самолеты и будут выбивать российские военные объекты,
– отметил Свитан.
Россиянам нечем будет прикрыть Крым, если будет уничтожен Керченский мост. Ранее у них была возможность применять Черноморский флот. Но его отогнали после многих атак украинских надводных дронов.
Россия имеет 3 "ахиллесовых пяты". Первая – нефтяная отрасль. Мы видим, как оно все сейчас горит. А прикрыть ее невозможно. Вторая – Москва. Ее нужно снести в ноль. Сделать все так же, как россияне сделали с нашим Мариуполем. Третья – это Крым,
– заметил Свитан.
Взрывы в России: кратко
- По данным СМИ, Соединенные Штаты передадут Украине разведывательные данные для ракетных ударов далеко вглубь России. Также администрация Трампа рассматривает возможность передать нашему государству дальнобойные ракеты. Но окончательного решения нет.
- 1 октября были сообщения о пожаре на НПЗ в Ярославле. Там убеждают, что все произошло не из-за атаки беспилотников.
- Также в конце сентября беспилотник упал на топливный склад "Росрезерва". Однако он не пробил резервуары.