Росія має кілька вразливих точок, які впливають на її здатність вести війну. Сили оборони України працюють по цих "ахіллесових п'ятах".

Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан. За його словами, Росія має конкретні три вразливі точки. І до кожної з них Україна добирається.

До теми Знайдемо і можливості, і зброю, – Генштаб анонсував блекаут у Москві

Що відомо про вразливі точки Росії?

Як наголосив Світан, насамперед варто говорити про Крим. Він є географічним оперативним "котлом". Його можливо очистити від військової присутності Росії за допомогою далекобійних засобів ураження.

Але потрібно дійсно багато такої зброї. В такому випадку вибити росіян з Криму можна буде буквально за кілька місяців.

Звільнення України має початися з Криму. Це – найменш болісний варіант. Потрібні безпілотники, крилаті та балістичні ракети, авіація. Спершу треба знищити Керченський міст, потім – винести російські ЗРК та РЛС. Далі туди зайдуть літаки і вибиватимуть російські військові об'єкти,

– зазначив Світан.

Росіяни не матимуть чим прикрити Крим, якщо буде знищений Керченський міст. Раніше у них була можливість застосовувати Чорноморський флот. Але його відігнали після багатьох атак українських надводних дронів.

Росія має 3 "ахіллесові п'яти". Перша – нафтова галузь. Ми бачимо, як воно все зараз горить. А прикрити її неможливо. Друга – Москва. Її потрібно знести в нуль. Зробити все так само, як росіяни зробили з нашим Маріуполем. Третя – це Крим,

– зауважив Світан.

Вибухи в Росії: коротко