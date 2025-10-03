У Росії 3 "ахіллесові п'яти": полковник запасу ЗСУ сказав, як уразити кожну
- Полковник запасу ЗСУ Роман Світан вказав на три вразливі точки Росії.
- Однією з вразливих точок Росії є окупований Крим. Ворогу важко його прикрити.
Росія має кілька вразливих точок, які впливають на її здатність вести війну. Сили оборони України працюють по цих "ахіллесових п'ятах".
Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан. За його словами, Росія має конкретні три вразливі точки. І до кожної з них Україна добирається.
Що відомо про вразливі точки Росії?
Як наголосив Світан, насамперед варто говорити про Крим. Він є географічним оперативним "котлом". Його можливо очистити від військової присутності Росії за допомогою далекобійних засобів ураження.
Але потрібно дійсно багато такої зброї. В такому випадку вибити росіян з Криму можна буде буквально за кілька місяців.
Звільнення України має початися з Криму. Це – найменш болісний варіант. Потрібні безпілотники, крилаті та балістичні ракети, авіація. Спершу треба знищити Керченський міст, потім – винести російські ЗРК та РЛС. Далі туди зайдуть літаки і вибиватимуть російські військові об'єкти,
– зазначив Світан.
Росіяни не матимуть чим прикрити Крим, якщо буде знищений Керченський міст. Раніше у них була можливість застосовувати Чорноморський флот. Але його відігнали після багатьох атак українських надводних дронів.
Росія має 3 "ахіллесові п'яти". Перша – нафтова галузь. Ми бачимо, як воно все зараз горить. А прикрити її неможливо. Друга – Москва. Її потрібно знести в нуль. Зробити все так само, як росіяни зробили з нашим Маріуполем. Третя – це Крим,
– зауважив Світан.
Вибухи в Росії: коротко
- За даними ЗМІ, Сполучені Штати передадуть Україні розвідувальні дані для ракетних ударів далеко вглиб Росії. Також адміністрація Трампа розглядає можливість передати нашій державі далекобійні ракети. Але остаточного рішення немає.
- 1 жовтня були повідомлення про пожежу на НПЗ в Ярославлі. Там переконують, що все сталося не через атаку безпілотників.
- Також наприкінці вересня безпілотник впав на паливний склад "Росрезерву". Однак він не пробив резервуари.