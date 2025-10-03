Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан. За його словами, Росія має конкретні три вразливі точки. І до кожної з них Україна добирається.
Що відомо про вразливі точки Росії?
Як наголосив Світан, насамперед варто говорити про Крим. Він є географічним оперативним "котлом". Його можливо очистити від військової присутності Росії за допомогою далекобійних засобів ураження.
Але потрібно дійсно багато такої зброї. В такому випадку вибити росіян з Криму можна буде буквально за кілька місяців.
Звільнення України має початися з Криму. Це – найменш болісний варіант. Потрібні безпілотники, крилаті та балістичні ракети, авіація. Спершу треба знищити Керченський міст, потім – винести російські ЗРК та РЛС. Далі туди зайдуть літаки і вибиватимуть російські військові об'єкти,
– зазначив Світан.
Росіяни не матимуть чим прикрити Крим, якщо буде знищений Керченський міст. Раніше у них була можливість застосовувати Чорноморський флот. Але його відігнали після багатьох атак українських надводних дронів.
Росія має 3 "ахіллесові п'яти". Перша – нафтова галузь. Ми бачимо, як воно все зараз горить. А прикрити її неможливо. Друга – Москва. Її потрібно знести в нуль. Зробити все так само, як росіяни зробили з нашим Маріуполем. Третя – це Крим,
– зауважив Світан.
Вибухи в Росії: коротко
- За даними ЗМІ, Сполучені Штати передадуть Україні розвідувальні дані для ракетних ударів далеко вглиб Росії. Також адміністрація Трампа розглядає можливість передати нашій державі далекобійні ракети. Але остаточного рішення немає.
- 1 жовтня були повідомлення про пожежу на НПЗ в Ярославлі. Там переконують, що все сталося не через атаку безпілотників.
- Також наприкінці вересня безпілотник впав на паливний склад "Росрезерву". Однак він не пробив резервуари.