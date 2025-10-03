Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан. По его словам, Россия имеет конкретные три уязвимые точки. И к каждой из них Украина добирается.

Что известно об уязвимых точках России?

Как отметил Свитан, прежде всего стоит говорить о Крыме. Он является географическим оперативным "котлом". Его возможно очистить от военного присутствия России с помощью дальнобойных средств поражения.

Но нужно действительно много такого оружия. В таком случае выбить россиян из Крыма можно будет буквально за несколько месяцев.

Освобождение Украины должно начаться с Крыма. Это – наименее болезненный вариант. Нужны беспилотники, крылатые и баллистические ракеты, авиация. Сначала надо уничтожить Керченский мост, потом – вынести российские ЗРК и РЛС. Далее туда зайдут самолеты и будут выбивать российские военные объекты,

– отметил Свитан.

Россиянам нечем будет прикрыть Крым, если будет уничтожен Керченский мост. Ранее у них была возможность применять Черноморский флот. Но его отогнали после многих атак украинских надводных дронов.

Россия имеет 3 "ахиллесовых пяты". Первая – нефтяная отрасль. Мы видим, как оно все сейчас горит. А прикрыть ее невозможно. Вторая – Москва. Ее нужно снести в ноль. Сделать все так же, как россияне сделали с нашим Мариуполем. Третья – это Крым,

– заметил Свитан.

