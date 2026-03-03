Путина может спасти только одно: эксперт сказал, как Кремль выкручивается для пополнения армии

В России не решаются на всеобщую мобилизацию населения на войну против Украины. Однако там уже начинают сталкиваться с нехваткой желающих подписать контракт.

Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло рассказал 24 Каналу, что, по некоторым данным, в январе враг набрал к себе в армию только 22 тысяч личного состава. При том, что обычно оккупанты набирали по 42 – 43 тысячи за месяц.

Ситуация в России ухудшается

По словам Жмайло, в России не решаются идти на полноценную мобилизацию. Еще осенью 2022 года они набрали около 300 тысяч резервистов. Это фактически расшатало тамошнюю ситуацию, в результате чего несколько сотен тысяч россиян покинули страну.

У них фактически есть договор между обществом и властью. Они готовы воевать до конца, но желательно, не вставая с дивана. И вообще это должен делать их сосед. Сейчас Путин выключает телеграм, который является важным средством связи для российской армии. Это свидетельство того, что он боится; война затягивается; агентуры среди российского командования становится больше. Есть противостояние между армейцами и силовиками,

– отметил Жмайло.

Обратите внимание! Российские правозащитники сообщали, что там начали отлавливать студентов высших учебных заведений. Их агитируют подписать контракты с российской армией. Это не происходит во всех регионах. Но такие случаи кое-где фиксируют.

К тому же продолжаются украинские удары, в частности, по НПЗ оккупантов; санкции США продолжают действовать, а на теневой флот начали несколько сильнее давить. Экономическая ситуация ухудшается. Были уже даже сообщения о задержках единовременных выплат 25 – 40 тысяч долларов за контракт.

Вся картина показывает, что Россия теряет свои возможности. Путина может спасти только одно. Внешнеполитическая и финансовая помощь Китая. Мы видим, что есть разговоры о привлечении Китая к переговорам. Именно сейчас Китай является основным фактором, что Россия имеет возможности в 2026 году продолжать агрессию,

– рассказал Жмайло.

Мобилизация в России: что известно