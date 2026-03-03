Путіна може врятувати лише одне: експерт сказав, як Кремль викручується для поповнення армії

В Росії не наважуються на загальну мобілізацію населення на війну проти України. Однак там вже починають зіштовхуватися з нестачею охочих підписати контракт.

Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло розповів 24 Каналу, що, за деякими даними, у січні ворог набрав до себе в армію лише 22 тисяч особового складу. При тому, що зазвичай окупанти набирали по 42 – 43 тисячі за місяць.

Ситуація в Росії гіршає

За словами Жмайла, в Росії не наважуються йти на повноцінну мобілізацію. Ще восени 2022 року вони набрали близько 300 тисяч резервістів. Це фактично розхитало тамтешню ситуацію, внаслідок чого кілька сотень тисяч росіян покинули країну.

У них фактично є договір між суспільством і владою. Вони готові воювати до кінця, але бажано, не встаючи з дивану. І взагалі це має робити їхній сусід. Зараз Путін вимикає телеграм, який є важливим засобом зв'язку для російської армії. Це свідчення того, що він боїться; війна затягується; агентури серед російського командування більшає. Є протистояння між армійцями і силовиками,

– зазначив Жмайло.

Зверніть увагу! Російські правозахисники повідомляли, що там почали відловлювати студентів вищих навчальних закладів. Їх агітують підписати контракти з російською армією. Це не відбувається в усіх регіонах. Але такі випадки подекуди фіксують.

До того ж тривають українські удари, зокрема, по НПЗ окупантів; санкції США продовжують діяти, а на тіньовий флот почали дещо сильніше тиснути. Економічна ситуація погіршується. Були вже навіть повідомлення про затримки одноразових виплат 25 – 40 тисяч доларів за контракт.

Вся картина показує, що Росія втрачає свої спроможності. Путіна може врятувати лише одне. Зовнішньополітична та фінансова допомога Китаю. Ми бачимо, що є розмови про долучення Китаю до перемовин. Саме зараз Китай є основним фактором, що Росія має можливості в 2026 році продовжувати агресію,

– розповів Жмайло.

Мобілізація в Росії: що відомо