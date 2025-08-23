В ОСГВ "Днепр" рассказали о ситуации на четырех горячих направлениях фронта
- Наибольшее количество боевых действий фиксируется на Покровском, Добропольском, Лиманском и Новопавловском направлениях, с особым давлением на первом отрезке фронта.
- Ключевой целью российской армии остается взятие контроля над Покровском и дальнейшее продвижение на Константиновку, Славянско-Краматорскую агломерацию.
На Востоке продолжаются ожесточенные бои. Больше всего российская армия давит на Покровском и Добропольском, Лиманском и Новопавловском направлениях. Три из них примыкают друг к другу, образуя сплошной Покровский отрезок фронта. Отдельно выделяется Лиманское, где наблюдается оживление противника.
Об этом в эфире 24 Канала рассказал представитель ОСГВ "Днепр" Виктор Трегубов, уточнив, что если в предыдущие месяцы на Лиманском отрезке было по 10 – 15 боестолкновений в сутки, то теперь цифра достигает 30, а на Покровском обычно фиксируется более 50.
В чем заключается ключевая цель врага?
Сегодня Покровское направление – зона наибольшего давления со стороны противника. За прошедшие 24 часа ВСУ там остановили 38 штурмовых действий российских войск в районах населенных пунктов Никаноровка, Новоэкономическое, Миролюбовка, Родинское, Белицкое, Сухой Яр, Чунишино, Зверево, Удачное, Молодецкое, Муравка и Дачное.
На Новопавловском отрезке, как отметил Трегубов, действия россиян свидетельствуют о попытке прорваться в Днепропетровскую область. Там за минувшие сутки оккупанты совершили 19 атак вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Толстое, Шевченко, Воскресенка, Ольговское, Запорожское и Темировка.
Поведение врага на Добропольском направлении указывает на то, что он пытается пройти на север от Покровского.
То есть россияне не отказываются от своего ключевого плана, который в первую очередь предусматривает взятие контроля над Покровском,
– озвучил Трегубов.
В дальнейшем враг хотел бы контролировать в целом всю область, идти на Константиновку, дальше – на Славянско-Краматорскую агломерацию. Однако, как подчеркнул представитель ОСГВ "Днепр", темпы врага абсолютно не коррелируются с его планами.
Что происходит на Покровском направлении: смотрите на карте
Коротко о ситуации на Донетчине:
На Покровском направлении ВСУ продвинулись западнее поселка Удачное. Есть информация, что они могли освободить село Зеленый Гай. На днях Зеленский заверил, что на этом отрезке наши защитники почти полностью ликвидировали те силы противника, которые просочились через украинские линии обороны.
Согласно данным Института изучения войны, российская армия имеет продвижение на Новопавловском направлении и Краматорском. Там противник штурмует малыми пехотными группами, привлекает дроны и наземные беспилотные транспортные средства. С их помощью оккупанты осуществляют доставку боеприпасов к передовой.
На Лиманском направлении продолжаются "мясные" штурмы, это так называемая разведка боем. Российские войска имеют существенное преимущество в численности. Там фиксируется использование россиянами мотоциклов, ними они подвозят беспилотники. Враг избегает ведения городских боев, поэтому намерен обойти Лиман, Славянск, Краматорск.