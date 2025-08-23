На Сході тривають запеклі бої. Найбільше російська армія тисне на Покровському і Добропільському, Лиманському і Новопавлівському напрямках. Три з них примикають один до одного, утворюючи суцільний Покровський відтинок фронту. Окремо виділяється Лиманський, де спостерігається пожвавлення противника.

Про це в етері 24 Каналу розповів речник ОСУВ "Дніпро" Віктор Трегубов, уточнивши, що якщо в попередні місяці на Лиманському відрізку було по 10 – 15 боєзіткнень за добу, то тепер цифра досягає 30, а на Покровському зазвичай фіксується понад 50.

В чому полягає ключова мета ворога?

Сьогодні Покровський напрямок – зона найбільшого тиску з боку противника. За минулі 24 години ЗСУ там зупинили 38 штурмових дій російських військ в районах населених пунктів Никанорівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Родинське, Білицьке, Сухий Яр, Чунишине, Звірове, Удачне, Молодецьке, Муравка та Дачне.

На Новопавлівському відрізку, як зазначив Трегубов, дії росіян свідчать про спробу прорватися до Дніпропетровської області. Там за минулу добу окупанти здійснили 19 атак поблизу населених пунктів Зелений Гай, Товсте, Шевченко, Воскресенка, Ольгівське, Запорізьке та Темирівка.

Поведінка ворога на Добропільському напрямку вказує на те, що він намагається пройти на північ від Покровського.

Себто росіяни не відмовляються від свого ключового плану, який в першу чергу передбачає взяття контролю над Покровськом,

– озвучив Трегубов.

Надалі ворог хотів би контролювати загалом всю область, йти на Костянтинівку, далі – на Слов'янсько-Краматорську агломерацію. Однак, як підкреслив речник ОСУВ "Дніпро", темпи ворога абсолютно не корелюються з його планами.

Коротко про ситуацію на Донеччині: