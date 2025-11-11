Полковник запаса сказал, какой город в Донецкой области под угрозой окружения

Россияне временно притормозили темпы продвижения и районе Покровска. В то же время оккупанты продолжают блокировать логистику ВСУ вблизи еще одного города, где сейчас обостряется ситуация.

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что россияне могли снизить темы наступления из-за погодных условий. Поэтому надеяться на то, что враг изменит свои намерения относительно Покровска, не стоит.

Оставят ли россияне Покровск?

Свитан отметил, что враг до начала зимы будет пытаться заползти в города. Оптимальный вариант для него удержаться в Купянске, зайти в Купянске-Узловой, Лиман, Боровую, Ямполь, Северск. К Константиновке он начал подходить. И, конечно, стремиться продвинуться в Покровск и Мирноград.

Обратите внимание! Ветеран российско-украинской войны, майор в отставке Алексей Гетьман связывает относительное затишье возле Покровска с тем, что в последнее время там произошло рекордное количество боестолкновений. Однако, по его мнению, враг не истощился, а готовится к новому штурму.

Россияне усилили давление в районе Мирнограда, понимая, по словам военного эксперта, что северную "клешню" они сейчас не могут масштабно развернуть, чтобы окружить Покровск. Поэтому сосредотачиваются на окружении Мирнограда, и в этом есть военная логика.

В то же время Покровск они не оставят, ведь уже туда заползли. Сейчас они будут усиливать направление и расширять "серую зону" российского присутствия в городе,

– отметил полковник ВСУ в запасе.

Сегодня нужно решать вопрос по Мирнограду, потому что, если в течение нескольких дней не будут приняты кардинальные действия по отсечению российской "клешни" с севера города, то, по его мнению, можем потерять его.

Ситуация в районе Покровска и Мирнограда: смотрите на карте



"Для выполнения этой задачи имеем как минимум два корпуса. 7 корпус ДШВ – хорошие ребята, которые выполняют боевую задачу, врылись там в землю и занимаются этим вопросом. Также с севера, со стороны Доброполья, давит 1-й корпус НГУ. Эти корпуса должны быть полноценными", – объяснил военный эксперт.

Эти два корпуса, как заметил он, могут решить вопрос по этой армейской операции жесткого уровня по северной "клешне". А дальше нужно будет вести бои в городе, но выбивать россиян из Покровска и Мирнограда будет очень сложно. Это можно сделать, но для этого потребуются большие усилия. И без разблокирования на юге не обойтись.

Сначала нужно размотать северную "клешню", потом – юго-западную – в районе шахты "Красноармейская-Западная". Россияне сейчас пытаются туда зайти,

– объяснил Роман Свитан.

Поэтому, добавил он, это целый процесс, который может длиться несколько месяцев, а может и лет.

Что происходит на Покровском направлении?