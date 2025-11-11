Полковник запасу сказав, яке місто на Донеччині під загрозою оточення

Росіяни тимчасово пригальмували темпи просування і районі Покровська. Водночас окупанти продовжують блокувати логістику ЗСУ поблизу ще одного міста, де зараз загострюється ситуація.

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, що росіяни могли знизити теми наступу через погодні умови. Тому сподіватися на те, що ворог змінить свої наміри щодо Покровська, не варто.

Чи залишать росіяни Покровськ?

Світан наголосив, що ворог до початку зими буде намагатися заповзти у міста. Оптимальний варіант для нього утриматися у Куп'янську, зайти у Куп'янську-Вузловий, Лиман, Борову, Ямпіль, Сіверськ. До Костянтинівки він почав підходити. І, звісно, прагне просунутися у Покровськ та Мирноград.

Зверніть увагу! Ветеран російсько-української війни, майор у відставці Олексій Гетьман пов'язує відносне затишшя біля Покровська з тим, що останнім часом там сталася рекордна кількість боєзіткнень. Проте, на його думку, ворог не виснажився, а готується до нового штурму.

Росіяни підсилили тиск в районі Мирнограда, розуміючи, за словами військового експерта, що північну "клешню" вони зараз не можуть масштабно розвернути, щоб оточити Покровськ. Тому зосереджуються на оточенні Мирнограда, і в цьому є воєнна логіка.

Водночас Покровськ вони не залишать, адже вже туди заповзли. Зараз вони будуть підсилювати напрямок та розширювати "сіру зону" російської присутності у місті,

– зауважив полковник ЗСУ в запасі.

Сьогодні потрібно розв'язувати питання по Мирнограду, тому що, якщо впродовж кількох днів не будуть ухвалені кардинальні дії з відсікання російської "клешні" з півночі міста, то, на його думку, можемо втратити його.

Ситуація в районі Покровська та Мирнограда: дивіться на карті



"Для виконання цього завдання маємо щонайменше два корпуси. 7 корпус ДШВ – гарні хлопці, які виконують бойове завдання, врилися там у землю та займаються цим питання. Також з півночі, з боку Добропілля, тисне 1-й корпус НГУ. Ці корпуси мають бути повноцінними", – пояснив військовий експерт.

Ці два корпуси, як зауважив він, можуть розв'язати питання щодо цієї армійської операції жорсткого рівня по північній "клешні". А далі потрібно буде вести бої у місті, але вибивати росіян з Покровська та Мирнограда буде дуже складно. Це можна зробити, але для цього будуть потрібні великі зусилля. І без розблокування на півдні не обійтися.

Спочатку потрібно розмотати північну "клешню", потім – південно-західну – у районі шахти "Червоноармійська-Західна". Росіяни зараз намагаються туди зайти,

– пояснив Роман Світан.

Тому, додав він, це цілий процес, який може тривати кілька місяців, а може і років.

Що відбувається на Покровському напрямку?