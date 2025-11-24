Будут тяжелые последствия, – полковник запаса объяснил, почему критически важно удержать Гуляйполе

Россияне продолжают активно продвигаться на Запорожском направлении. Враг подошел к населенному пункту Затишье, который расположен в нескольких километрах от окраин Гуляйполя.

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан предположил в разговоре с 24 Каналом, какой худший сценарий может осуществиться, если россияне продолжат продвигаться в сторону Гуляйполя. Напомним, что ранее враг активизировал действия в районе Красного и Зеленого Гая, а также вблизи Ровнополья. Также серая зона распространяется у дороги, которая ведет на Гуляйполе с севера.

Смотрите также Россияне пытались продвинуться возле Сакко и Ванцетти: карта фронта 24 ноября

Чем угрожает потеря Гуляйполя и Покровского?

Свитан отметил, что в соответствии с наихудшим развитием событий, украинские силы начнут отходить и оккупанты могут вытеснить наше войско в Запорожье

Однако Запорожье россияне не возьмут – это слишком большой для них населенный пункт. Они за полтора года не могут оккупировать Волчанск на Харьковщине. Однако враг может разбить левый берег Запорожья КАБами и артиллерией,

– объяснил полковник ВСУ в запасе.

Тогда в областном центре не сможет компактно проживать гражданское население. Поэтому этого, по словам военного эксперта, нельзя допускать ни в коем случае, ведь придется переселять сотни тысяч жителей Запорожья.

Стоит знать. Представитель Сил обороны юга Владислав Волошин отметил, что 21 ноября было зафиксировано первое боестолкновение в селе Затишье, однако боев там нет. Россияне, которые туда просочились, были ликвидированы. Кроме того, враг в тот же день нанес по Гуляйполю удары, применив 24 КАБа.

"Надо всеми силами, которые имеем, удерживать рубеж Гуляйполя, потому что это – замковый камень фронта. Если отойдем оттуда, тогда фронт начнет двигаться на Запад с большой скоростью. И удержаться сможем только где-то в районе Орехова", – отметил он.

В то же время оккупанты могут пойти широкой дугой и попытаться выйти на Покровское – на трассу Донецк – Запорожье. Это заход на Запорожье с северо-востока, с глубокого тыла Ореховского гарнизона.

Что происходит в районе Гуляйполя: смотрите на карте

Россияне не будут проводить боевые действия в самом Орехове, потому что, как отметил он, это для них крепкий орешек. Они его просто обойдут и будут двигаться вдоль рокадной дороги в сторону Запорожья. Поэтому также важно сдерживать развертывание фронта в сторону Покровского.

Не очень хорошая ситуация сложиться, если украинские силы оставят Гуляйполе. Будут примерно такие же тяжелые последствия как после того, когда Украина оставила Угледар. Пока он был украинским, держалась линия южного и восточного фронта – до Курахово,

– отметил Роман Свитан.

Как только россияне фланговыми атаками и полуокружением, которое они пытаются сейчас осуществить в районе Гуляйполя, вытеснили украинские войска из Угледара, фронт, как подчеркнул он, сдвинулся на несколько десятков километров в западную сторону. И сейчас он уже в Запорожской области.

Поэтому, по мнению полковника ВСУ в запасе, нужно сдерживать любой ценой врага возле Гуляйполя и Покровского, иначе он за несколько месяцев сможет подойти к Запорожью.

Ситуация на фронте: последние новости