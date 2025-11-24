Будуть важкі наслідки, – полковник запасу пояснив, чому критично важливо втримати Гуляйполе
- Російські сили просуваються на Запорізькому напрямку, загрожуючи Гуляйполю та Покровському.
- Утримання Гуляйполя критично важливе, оскільки його втрата може спричинити швидке просування фронту на Захід.
Росіяни продовжують активно просуватися на Запорізькому напрямку. Ворог підійшов до населеного пункту Затишшя, який розташований за кілька кілометрів від околиць Гуляйполя.
Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан припустив у розмові з 24 Каналом, який найгірший сценарій може здійснитися, якщо росіяни продовжать просуватися у бік Гуляйполя. Нагадаємо, що раніше ворог активізував дії в районі Червоного та Зеленого Гаю, а також поблизу Рівнопілля. Також сіра зона розповсюджується біля дороги, яка веде на Гуляйполе з півночі.
Чим загрожує втрата Гуляйполя та Покровського?
Світан наголосив, що відповідно до найгіршого розвитку подій, українські сили почнуть відходити і окупанти можуть витіснити наше військо до Запоріжжя
Проте Запоріжжя росіяни не візьмуть – це занадто великий для них населений пункт. Вони за півтора року не можуть окупувати Вовчанськ на Харківщині. Проте ворог може розбити лівий берег Запоріжжя КАБами та артилерією,
– пояснив полковник ЗСУ в запасі.
Тоді в обласному центрі не зможе компактно проживати цивільне населення. Тому цього, за словами військового експерта, не можна допускати у жодному випадку, адже доведеться переселяти сотні тисяч жителів Запоріжжя.
Варто знати. Речник Сил оборони півдня Владислав Волошин зазначив, що 21 листопада було зафіксоване перше боєзіткнення у селі Затишшя, проте боїв там немає. Росіяни, які туди просочилися, були ліквідовані. Крім того, ворог того ж дня завдав по Гуляйполю удари, застосувавши 24 КАБи.
"Треба усіма силами, які маємо, утримувати рубіж Гуляйполя, тому що це – замковий камінь фронту. Якщо відійдемо звідти, тоді фронт почне рухатися на Захід з великою швидкістю. І утриматися зможемо тільки десь у районі Оріхова", – зазначив він.
Водночас окупанти можуть піти широкою дугою та спробувати вийти на Покровське – на трасу Донецьк – Запоріжжя. Це заходження на Запоріжжя із північного сходу, з глибокого тилу Оріхівського гарнізону.
Що відбувається в районі Гуляйполя: дивіться на карті
Росіяни не будуть проводити бойові дії у самому Оріхові, тому що, як відзначив він, це для них "міцний горішок". Вони його просто обминуть і рухатимуться вздовж рокадної дороги у бік Запоріжжя. Тому також важливо стримувати розгортання фронту у бік Покровського.
Не дуже гарна ситуація складеться якщо українські сили залишать Гуляйполе. Будуть приблизно такі ж самі важкі наслідки як після того, коли Україна залишила Вугледар. Поки він був українським, трималась лінія південного та східного фронту – аж до Курахового,
– зауважив Роман Світан.
Як тільки росіяни фланговими атаками та напівоточенням, яке вони намагаються зараз здійснити в районі Гуляйполя, витіснили українські війська з Вугледару, фронт, як підкреслив він, зрушився на кілька десятків кілометрів у західний бік. І зараз він вже у Запорізькій області.
Тому, на думку полковника ЗСУ в запасі, потрібно стримувати будь за що ворога біля Гуляйполя та Покровського, інакше він за кілька місяців зможе підійти до Запоріжжя.
Ситуація на фронті: останні новини
Росіяни на Лиманському напрямку рухаються у бік селища Борова. Вони просунулися до траси, що веде від Борової до Куп'янська. Це погіршує ситуацію для українських військ північніше Борової у Загризовому, Богуславці та Новій Кругляківці.
У Покровську та прилеглих населених пунктах точаться бої. У самому місті лінія боєзіткнення перейшла за вулицю Захисників України. Росіяни захопили південь Покровська, зокрема автовокзал, і просунулися в центральній частині міста.
На Оріхівському напрямку загострилась ситуація поблизу Степногірська. Минулого тижня росіяни просунулися там і через це розширилася сіра зона в напрямку Приморського та на північ по трасі Василівка – Запоріжжя.