Про це 24 Каналу розповів генерал армії, колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж, зауваживши, що ще кілька місяців тому були повідомлення, що окупанти можуть готувати наступ на цьому напрямку. Є питання до оборонних споруд, які були на відповідальності тамтешньої влади у Запорізькій області.
В чому проблема?
На думку Маломужа, на цьому напрямку вже давно мала бути серйозна лінія оборони, яка не дозволила б окупантам наблизитися зі сходу. Але маємо що маємо.
Також потрібно продовжувати знищувати ворога ще на підходах. Було б добре, якби це вдавалося робити ще на місцях накопичення особового складу ворога.
Проблема Гуляйполя в тому, що своєчасно не випередили дії ворога на підготовчому етапі. Потрібно було бити по залізницях, автодорогах та центрах розміщення. Також потрібно було день і ніч робити суцільну лінію оборони. Це – критично важливо,
– сказав Маломуж.
Яка ситуація біля Гуляйполя?
12 листопада стало відомо, що ворог захопив населений пункт Рівнопілля. Далі у ворога відкривається оперативний простір на Гуляйполе з півночі. Але окупанти, ймовірно, зосередяться на інших завданнях.
В Інституті вивчення війни вважають, що окупанти хочуть відрізати підходи до Гуляйполя з північного сходу. Вони це роблять, ймовірно, для того, аби створити умови для захоплення міста зі сходу.
Військовий оглядач Іван Тимочко пояснив, чому ворогу вдалося просуватися в бік Гуляйполя. Спершу у них була інша ціль.