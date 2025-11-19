Про це 24 Каналу розповів генерал армії, колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж, зауваживши, що ще кілька місяців тому були повідомлення, що окупанти можуть готувати наступ на цьому напрямку. Є питання до оборонних споруд, які були на відповідальності тамтешньої влади у Запорізькій області.

В чому проблема?

На думку Маломужа, на цьому напрямку вже давно мала бути серйозна лінія оборони, яка не дозволила б окупантам наблизитися зі сходу. Але маємо що маємо.

Також потрібно продовжувати знищувати ворога ще на підходах. Було б добре, якби це вдавалося робити ще на місцях накопичення особового складу ворога.

Проблема Гуляйполя в тому, що своєчасно не випередили дії ворога на підготовчому етапі. Потрібно було бити по залізницях, автодорогах та центрах розміщення. Також потрібно було день і ніч робити суцільну лінію оборони. Це – критично важливо,

– сказав Маломуж.

Яка ситуація біля Гуляйполя?