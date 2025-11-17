Водночас більша небезпека загрожує саме Гуляйполю. Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло розповів 24 Каналу, яка ситуація поблизу міста. Він припустив, наскільки реалістичним є план росіян швидко захопити Гуляйполе.

Чому Гуляйполе для ворога важливіше за Оріхів?

Жмайло зазначив, що в районі Оріхова росіяни здійснюють менше атакуючих дій. Цьому не сприяє, зокрема, логістика ворога, яка переважно здійснювалася через територію окупованого Криму.

Також поблизу Оріхова, за його словами, працюють доволі досвідчені українські оператори дронів, які намагаються мінусувати усю активність росіян на окупованих територіях. Крім того, учасники руху опору за попередні місяці підірвали не одне залізничне полотно, багато цистерн паливозаправників із різноманітними видами світлих нафтопродуктів для російської армії.

Зверніть увагу! За даними Інститут вивчення війни, росіяни на Гуляйпільському напрямку продовжують наступ і посилюють атаки. Вони намагаються відрізати Гуляйполе з північного сходу, щоб спробувати захопити місто зі сходу. Окупанти за останні дні просунулися у бік Гуляйполя та шосе Т-0401 Покровське – Гуляйполе, що забезпечує логістику для міста.

"Росіяни довго промацували оборону на Запорізькому напрямку. Враховуючи, що їм потрібна багатократна перевага для просування, думаю, що Гуляйполе і Покровське у цьому контексті будуть основною їхньою стратегічною метою", – наголосив виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці.

Жмайло пояснив, що, взявши Покровське, ворог хоче перерізати логістику із Запоріжжям, завдяки цьому рухатися потім на південь і відсікати Гуляйполе від інших важливих українських логістичних маршрутів.

"Втрата Гуляйполя може призвести до певного просування росіян по відкритій місцевості. Проте, нагадаю, що це міцний вузол оборони. Звісно, не можна відкидати, що може бути застосована тактика масової інфільтрації росіян. Це коли вони намагаються пробігти наші позиції максимально далеко і просто вижити", – підкреслив він.

Що відбувається поблизу Гуляйполя: дивіться на карті



Водночас саме за Гуляйполе росіянам, на його думку, доведеться дуже довго битися. Ворог вже неодноразово сточував свій наступальний потенціал в укріплених районах.

У нас ще є резерви. Звісно, їх набагато менше, ніж у росіян. І я не думаю, що битва за Гуляйполе для них буде легкою прогулянкою,

– відзначив Дмитро Жмайло.

Сьогодні, за його словами, в районі Гуляйполя дійсно дуже важко. Є просування ворога, проте є шанс загальмувати його рух та зупинити. Так само як це частково вдалося зробити на Новопавлівському напрямку.

Яка ситуація поблизу Гуляйполя?