В то же время большая опасность угрожает именно Гуляйполю. Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло рассказал 24 Каналу, какая ситуация вблизи города. Он предположил, насколько реалистичным является план россиян быстро захватить Гуляйполе.

Почему Гуляйполе для врага важнее Орехова?

Жмайло отметил, что в районе Орехова россияне осуществляют меньше атакующих действий. Этому не способствует, в частности, логистика врага, которая преимущественно осуществлялась через территорию оккупированного Крыма.

Также вблизи Орехова, по его словам, работают довольно опытные украинские операторы дронов, которые пытаются минусовать всю активность россиян на оккупированных территориях. Кроме того, участники движения сопротивления за предыдущие месяцы взорвали не одно железнодорожное полотно, много цистерн топливозаправщиков с различными видами светлых нефтепродуктов для российской армии.

Обратите внимание! По данным Института изучения войны, россияне на Гуляйпольском направлении продолжают наступление и усиливают атаки. Они пытаются отрезать Гуляйполе с северо-востока, чтобы попытаться захватить город с востока. Оккупанты за последние дни продвинулись в сторону Гуляйполя и шоссе Т-0401 Покровское – Гуляйполе, что обеспечивает логистику для города.

"Россияне долго прощупывали оборону на Запорожском направлении. Учитывая, что им нужно многократное преимущество для продвижения, думаю, что Гуляйполе и Покровское в этом контексте будут основной их стратегической целью", – отметил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества.

Жмайло объяснил, что, взяв Покровское, враг хочет перерезать логистику с Запорожьем, благодаря этому двигаться потом на юг и отсекать Гуляйполе от других важных украинских логистических маршрутов.

"Потеря Гуляйполя может привести к определенному продвижению россиян по открытой местности. Однако, напомню, что это крепкий узел обороны. Конечно, нельзя отбрасывать, что может быть применена тактика массовой инфильтрации россиян. Это когда они, считаясь с потерями, пытаются пробежать наши позиции максимально далеко и просто выжить", – подчеркнул он.

В то же время именно за Гуляйполе россиянам, по его мнению, придется очень долго сражаться. Враг уже неоднократно стачивал свой наступательный потенциал в укрепленных районах.

У нас еще есть резервы. Конечно, их гораздо меньше, чем у россиян. И я не думаю, что битва за Гуляйполе для них будет легкой прогулкой,

– отметил Дмитрий Жмайло.

Сегодня, по его словам, в районе Гуляйполя действительно очень тяжело. Есть продвижение врага, однако есть шанс затормозить его движение и остановить. Так же как это частично удалось сделать на Новопавловском направлении.

Какова ситуация вблизи Гуляйполя?