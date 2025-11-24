Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан припустив у розмові з 24 Каналом, який найгірший сценарій може здійснитися, якщо росіяни продовжать просуватися у бік Гуляйполя. Нагадаємо, що раніше ворог активізував дії в районі Червоного та Зеленого Гаю, а також поблизу Рівнопілля. Також сіра зона розповсюджується біля дороги, яка веде на Гуляйполе з півночі.

Чим загрожує втрата Гуляйполя та Покровського?

Світан наголосив, що відповідно до найгіршого розвитку подій, українські сили почнуть відходити і окупанти можуть витіснити наше військо до Запоріжжя

Проте Запоріжжя росіяни не візьмуть – це занадто великий для них населений пункт. Вони за півтора року не можуть окупувати Вовчанськ на Харківщині. Проте ворог може розбити лівий берег Запоріжжя КАБами та артилерією,

– пояснив полковник ЗСУ в запасі.

Тоді в обласному центрі не зможе компактно проживати цивільне населення. Тому цього, за словами військового експерта, не можна допускати у жодному випадку, адже доведеться переселяти сотні тисяч жителів Запоріжжя.

Варто знати. Речник Сил оборони півдня Владислав Волошин зазначив, що 21 листопада було зафіксоване перше боєзіткнення у селі Затишшя, проте боїв там немає. Росіяни, які туди просочилися, були ліквідовані. Крім того, ворог того ж дня завдав по Гуляйполю удари, застосувавши 24 КАБи.

"Треба усіма силами, які маємо, утримувати рубіж Гуляйполя, тому що це – замковий камінь фронту. Якщо відійдемо звідти, тоді фронт почне рухатися на Захід з великою швидкістю. І утриматися зможемо тільки десь у районі Оріхова", – зазначив він.

Водночас окупанти можуть піти широкою дугою та спробувати вийти на Покровське – на трасу Донецьк – Запоріжжя. Це заходження на Запоріжжя із північного сходу, з глибокого тилу Оріхівського гарнізону.

Що відбувається в районі Гуляйполя: дивіться на карті

Росіяни не будуть проводити бойові дії у самому Оріхові, тому що, як відзначив він, це для них "міцний горішок". Вони його просто обминуть і рухатимуться вздовж рокадної дороги у бік Запоріжжя. Тому також важливо стримувати розгортання фронту у бік Покровського.

Не дуже гарна ситуація складеться якщо українські сили залишать Гуляйполе. Будуть приблизно такі ж самі важкі наслідки як після того, коли Україна залишила Вугледар. Поки він був українським, трималась лінія південного та східного фронту – аж до Курахового,

– зауважив Роман Світан.

Як тільки росіяни фланговими атаками та напівоточенням, яке вони намагаються зараз здійснити в районі Гуляйполя, витіснили українські війська з Вугледару, фронт, як підкреслив він, зрушився на кілька десятків кілометрів у західний бік. І зараз він вже у Запорізькій області.

Тому, на думку полковника ЗСУ в запасі, потрібно стримувати будь за що ворога біля Гуляйполя та Покровського, інакше він за кілька місяців зможе підійти до Запоріжжя.

