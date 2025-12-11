Хотели захватить еще летом: в 57 ОМПБр рассказали о дерзких действиях врага в Волчанске

На Волчанском направлении продолжаются непростые бои. Россияне ставили себе цель захватить город летом, потом дедлайн перенесли на осень. Однако им не удается оккупировать населенный пункт.

Об этом 24 Каналу рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко, отметив, что из-за этого в Кремле придумывают о захвате Волчанска. Более того, россияне пытаются крепить свои флаги для "подтверждения".

О дерзких действиях врага в Волчанске

Корреспондентка из Харькова отметила, что россияне постоянно используют Волчанск в своей пропаганде. В Кремле уже неоднократно заявляли о взятии населенного пункта. Однако в городе есть и украинские бойцы. В частности, военные 57 ОМПБр.

Офицер отделения коммуникаций бригады Руслана Богдан рассказала, что с 10 мая 2024 года, когда началось повторное наступление на Харьковщине, не было и дня, когда враг не пытался проводить штурмовые действия. Даже во время так называемого Пасхального перемирия россияне проводили ротации.

Есть информация, что оккупанты имели задачу захватить Волчанск еще летом. Им не удалось и руководство российского полка, которое отвечало за это, сняли с должностей,

– подчеркнула она.

Следующий дедлайн у врагов был до конца этой осени. Они не захватили город, но поспешили об этом отчитываться. Именно поэтому оккупанты пытались устанавливать свои флаги в населенном пункте и снимать это на видео.

В конце ноября враг очень нагло пытался прикрепить свой флаг. Оккупантов было двое – одного пехотинцы застрелили прямо из стрелкового оружия, другого уничтожили дроном,

– сказала Руслана Богдан.

Офицер отделения коммуникаций отметила, что заявления Москвы об оккупации Волчанска нацелены, в частности, на США. Враг хочет показать американцам, что, якобы, он имеет успехи.

Она добавила, что, несмотря на все, украинские военные продолжают находиться в городе, хотя это очень сложно. Бывают случаи, когда ротации пехоты не проводят по 10 дней, ведь находиться в Волчанске безопаснее, чем выходить из него. Все необходимое для бойцов поставляют дронопочтой и НРК.

Что еще известно о ситуации в Волчанске?