Все готово для операции, – Буданов объяснил, что происходит между США и Венесуэлой
- США начали военную операцию "Южное копье" вблизи Венесуэлы для борьбы с наркотрафиком, задействовав авианосец USS Gerald R. Ford.
- Кирилл Буданов отметил, что должна продемонстрировать эта операция США другим режимам, которые не придерживаются цивилизованных правил.
США начали масштабную военную операцию "Южное копье" вблизи Венесуэлы, которая направлена на борьбу с наркотрафиком. Также побережья Венесуэлы должен добраться самый современный американский авианосец USS Gerald R. Ford.
Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов рассказал 24 Каналу о ситуации вокруг Венесуэлы. Глава разведки объяснил, как могут действовать Соединенные Штаты в отношении этой страны.
Полное интервью "Это самая кровавая война"․ Эксклюзивное интервью с Кириллом Будановым – главой ГУР
Какой цели США пытаются достичь, оказывая давление на Венесуэлу?
Буданов отметил, что в Венесуэле складывается очень интересная ситуация, которая развивается динамично. Эта тенденция будет сохранена на ближайшее время.
Значительные силы американского флота уже подошли к операционным районам, из которых можно действовать по территории Венесуэлы. Речь идет о группировке морской пехоты США. Также развернуты полевые госпитали и технически все готово для операции,
– подчеркнул глава ГУР МО.
Кстати, министр войны США Пит Гегсет уже объявил о начале этой операции. То есть формально, по словам главы ГУР, она уже продолжается.
Стоит знать. ВМС США сообщили, что американский авианосец USS Gerald R. Ford прибудет в Карибское море. Он поможет Соединенным Штатам нарастить военное присутствие в регионе. Речь идет о примерно 12 тысячах человек, что является общей численностью американских войск на почти десятке кораблей.
"В ближайшее время будем наблюдать, что будет происходить с теми режимами, которые не хотят жить по цивилизованным правилам и пользуются наркотиками как инструментом, нефтью как инструментом. И вообще имеют дело немножко не с теми людьми, с которыми нужно было бы иметь дело", – подчеркнул Кирилл Буданов.
Глава разведки назвал среди этих режимов, в частности, Иран и напомнил, недавно США осуществили очень профессиональную операцию против этой страны.
Это было сделано максимально демонстративно. Прямо с территории США наносили удары, а не с аэродромов подскока, как все думают,
– объяснил он.
Таким образом, по мнению главы ГУР, Вашингтон показал свою мощь и то, что он может дотянуться до любой точки земного шара.
Что происходит вокруг Венесуэлы?
В США разработали, по данным издания The New York Times, несколько вариантов военных действий в отношении Венесуэлы.
По одному из сценариев, США наносят удары по военным объектам Венесуэлы, которые, предположительно, связаны с наркоторговлей. Это позволит разрушить военную поддержку Мадуро.
Также Вашингтон может провести спецоперацию с привлечением спецподразделений для захвата или ликвидации Мадуро, которого администрация США позиционирует как лидера наркокартеля.
Кроме того, рассматривается сценарий ввода сил для захвата аэропортов и нефтяных объектов Венесуэлы, что является самым рискованным вариантом.
В то же время Россия теснее сотрудничает с Венесуэлой и может передать Мадуро новую ракетную систему "Орешник".