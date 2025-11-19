Усе готово для операції, – Буданов пояснив, якої мети США прагнуть досягти у Венесуелі

США розпочали масштабну військову операцію "Південний спис" поблизу Венесуели, яка спрямована на боротьбу з наркотрафіком. Також узбережжя Венесуели має дістатися найсучасніший американський авіаносець USS Gerald R. Ford.

Очільник ГУР Міноборони Кирило Буданов розповів 24 Каналу про ситуацію довкола Венесуели. Глава розвідки пояснив, як можуть діяти Сполучені Штати щодо цієї країни.

Якої цілі США намагаються досягти, тиснувши на Венесуелу?

Буданов наголосив, що у Венесуелі складається дуже цікава ситуація, яка розвивається динамічно. Ця тенденція буде збережена на найближчий час.

Значні сили американського флоту вже підійшли до операційних районів, з яких можна діяти по території Венесуели. Йдеться про угруповання морської піхоти США. Також розгорнуті польові шпиталі та технічно усе готов для операції,

– підкреслив очільник ГУР МО.

До речі, міністр війни США Піт Гегсет вже оголосив про початок цієї операції. Тобто формально, за словами очільника ГУР, вона вже триває.

Варто знати. ВМС США повідомили, що американський авіаносець USS Gerald R. Ford прибуде у Карибське море. Він допоможе Сполученим Штатам наростити військову присутність у регіоні. Йдеться про приблизно 12 тисяч осіб, що є загальною чисельністю американських військ на майже десятку кораблів.

"Найближчим часом будемо спостерігати, що відбуватиметься з тими режимами, які не хочуть жити за цивілізованими правилами та користуються наркотиками як інструментом, нафтою як інструментом. І взагалі мають справу трошки не з тими людьми, з якими потрібно було б мати справу", – підкреслив Кирило Буданов.

Глава розвідки назвав серед цих режимів, зокрема, владу Ірану та нагадав, що нещодавно США здійснили дуже професійну операцію проти цієї країни.

Це було зроблено максимально демонстративно. Прямо з території США завдавали ударів, а не з аеродромів підскоку, як усі думають,

– пояснив він.

У такий спосіб, на думку очільника ГУР, Вашингтон показав свою міць і те, що він може дотягнутися до будь-якої точки земної кулі.

Що відбувається довкола Венесуели?