Президент Владимир Зеленский в пятницу, 26 сентября, провел военное совещание. Он заслушал доклады о деоккупированных территориях.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пост Владимира Зеленского.

Сколько территории Украины удалось восстановить Силам обороны?

На Добропольском направлении силы обороны проводят контрнаступательную операцию. Общими силами военные уже освободили 168,8 квадратного метра территории. Также от вражеских диверсионно-разведывательных групп удалось зачистить 187,7 квадратных метров.

Только на этом направлении обезврежены 3 тысячи российских оккупантов, большинство потерь – безвозвратные потери.

Продолжается и пополнение обменного фонда для Украины. Спасибо всем нашим подразделениям, которые привлечены к проведению операции,

– написал президент.

Силы обороны также проводят активную работу против врага в Купянске и на окружающих территориях, а также в Донецкой области.

Возле Доброполья нет российских оккупантов: карта

Какие результаты имеют украинские военные возле Доброполья?

Офицер ВСУ и политолог Андрей Ткачук в эфире 24 Канала рассказал, что Силы обороны взяли несколько подразделений россиян в окружение вблизи Доброполья. Украинские военные смогли не только стабилизировать ситуацию, но и продвинуться вперед. Вражеская армия понесла потери из-за штурмовых действий против нее.

