Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пост Владимира Зеленского.
Сколько территории Украины удалось восстановить Силам обороны?
На Добропольском направлении силы обороны проводят контрнаступательную операцию. Общими силами военные уже освободили 168,8 квадратного метра территории. Также от вражеских диверсионно-разведывательных групп удалось зачистить 187,7 квадратных метров.
Только на этом направлении обезврежены 3 тысячи российских оккупантов, большинство потерь – безвозвратные потери.
Продолжается и пополнение обменного фонда для Украины. Спасибо всем нашим подразделениям, которые привлечены к проведению операции,
– написал президент.
Силы обороны также проводят активную работу против врага в Купянске и на окружающих территориях, а также в Донецкой области.
Возле Доброполья нет российских оккупантов: карта
Какие результаты имеют украинские военные возле Доброполья?
Офицер ВСУ и политолог Андрей Ткачук в эфире 24 Канала рассказал, что Силы обороны взяли несколько подразделений россиян в окружение вблизи Доброполья. Украинские военные смогли не только стабилизировать ситуацию, но и продвинуться вперед. Вражеская армия понесла потери из-за штурмовых действий против нее.
Какова ситуация на фронте по состоянию на 26 сентября?
С начала суток зафиксировано 106 боевых столкновений. Больше всего атак произошло на Покровском направлении – 31 раз россияне наступали.
Недавно украинские войска смогли освободить землю на Северо-Слобожанском направлении, дойдя до государственной границы. Бойцы прошли через заминированный путь благодаря слаженным действиями и использованию наземного роботизированного комплекса с противоминным тралом.
По данным DeepState, за прошедшие сутки российские войска продвинулись вблизи Новоивановки и Ольговского в Запорожской области. Также враг провел успешные наступления в Березовом в Днепропетровской области и Шандриголово в Донецкой области.