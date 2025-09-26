Про це пише 24 Канал з посиланням на пост Володимира Зеленського.
Дивіться також ЗСУ встановили прапори в Олексіївці на Сумщині та відновлюють там контроль
Скільки території України вдалося відновити Силам оборони?
На Добропільському напрямку сили оборони проводять контрнаступальну операцію. Спільними силами військові вже звільнили 168,8 квадратного метра території. Також від ворожих диверсійно-розвідувальних груп вдалося зачистити 187,7 квадратного метра.
Лише на цьому напрямку знешкоджені 3 тисячі російських окупантів, більшість втрат – безповоротні втрати.
Триває й поповнення обмінного фонду для України. Дякую всім нашим підрозділам, які залучені до проведення операції,
– написав президент.
Сили оборони також проводять активну роботу проти ворога в Купʼянську та на навколишніх територіях, а також на Донеччині.
Біля Добропілля немає російських окупантів: карта
Які результати мають українські військові біля Добропілля?
Офіцер ЗСУ та політолог Андрій Ткачук в ефірі 24 Каналу розповів, що Сили оборони взяли кілька підрозділів росіян в оточення поблизу Добропілля. Українські військові змогли не лише стабілізувати ситуацію, але й просунутися вперед. Ворожа армія зазнала втрат через штурмові дії проти неї.
Яка ситуація на фронті станом на 26 вересня?
Від початку доби зафіксовано 106 бойових зіткнень. Найбільше атак відбулося на Покровському напрямку – 31 раз росіяни наступали.
Нещодавно українські війська змогли звільнити землю на Північно-Слобожанському напрямку, дійшовши до державного кордону. Бійці пройшли через замінований шлях завдяки злагодженим діями та використанню наземного роботизованого комплексу із протимінним тралом.
За даними DeepState, минулої доби російські війська просунулися поблизу Новоіванівки та Ольгівського у Запорізькій області. Також ворог провів успішні наступи в Березовому в Дніпропетровській області та Шандриголовому на Донеччині.