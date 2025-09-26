На жаль, російські військові мають просування одразу в трьох областях. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState.
Де мають просування росіяни?
Вранці 26 вересня у DeepState оновили карту фронту. За даними аналітиків, окупанти просунулися біля Новоіванівки та Ольгівського на Запоріжжі.
Росіяни просунулися біля Новоіванівки: дивіться на карті
Окупанти мають просування поблизу Ольгівського: ситуація на карті
Окрім цього, загарбники мали просування у Березовому у Дніпропетровській області та Шандриголовому на Донеччині.
Російські війська просунулися у Березовому на Дніпропетровщині: дивіться на карті
Загарбники мають просування у Донецькій області: ситуація на карті
Війна в Україні: коротко про головні події на фронті
На Добропільському напрямку звільнені та зачищені від ворога приблизно 360 квадратних кілометрів. Цей процес триває. Тоді як на Покровському напрямку російські війська потрапили в "мішок" через тактичні дії українських сил.
Однак нещодавно російські загарбники окупували Новоіванівку в Запорізькій області та Новомиколаївку. Окрім цього, вони просунулися поблизу населених пунктів Калинівське та Тернове на Дніпропетровщині.
Також геолокаційні кадри, опубліковані 25 вересня, свідчать про те, що російські сили нещодавно просунулися в Ямполі, який має важливе значення для української оборони на півночі Донецької області. Взяття села відкриває росіянам рух до Лиману та Слов'янська.