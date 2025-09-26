На жаль, російські військові мають просування одразу в трьох областях. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState.

Де мають просування росіяни?

Вранці 26 вересня у DeepState оновили карту фронту. За даними аналітиків, окупанти просунулися біля Новоіванівки та Ольгівського на Запоріжжі.

Росіяни просунулися біля Новоіванівки: дивіться на карті

Окупанти мають просування поблизу Ольгівського: ситуація на карті

Окрім цього, загарбники мали просування у Березовому у Дніпропетровській області та Шандриголовому на Донеччині.

Російські війська просунулися у Березовому на Дніпропетровщині: дивіться на карті

Загарбники мають просування у Донецькій області: ситуація на карті

